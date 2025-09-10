La Policía Metropolitana de Barranquilla indaga un caso de hurto que se reportó este miércoles 10 de septiembre en la parroquia Santa Marta, ubicada en el barrio Simón Bolívar, en la localidad Suroriente de esta capital, donde delincuentes ingresaron al templo y hurtaron el sagrario con copón y hostias consagradas, así como el viril de la custodia.

El hecho fue confirmado por el padre David de la Hoz, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Las Nieves, quien expresó su solidaridad con el sacerdote Arquímedes González, responsable de la parroquia afectada, y con todos los feligreses.

“Pido apoyo y oración solidaria para esta comunidad y para el padre Arquímedes González en estos momentos difíciles y tristes. Estamos atentos a cualquier información valiosa al respecto que pueda ayudar a recuperarlo todo”, señaló el sacerdote.