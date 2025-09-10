Poco a poco se van conociendo detalles del caso que hoy mantiene reunida la atención de muchos de los habitantes de Santa Catalina, en Bolívar, tras el hallazgo de tres cadáveres en zona rural de esta población que comparte límites con Piojó y Luruaco, en Atlántico.

Recordemos que este martes 9 de septiembre, pobladores del corregimiento de Colorado encontraron en un sector enmontado dos cadáveres y, con unos metros de distancia, fue hallado un tercer cuerpo sin vida. Todos tres, según lo narrado por los pobladores, tenían signos de violencia.

Este miércoles, la Policía Metropolitana de Cartagena, unidad policial que está a cargo de la vigilancia de este municipio de Bolívar, identificó a las tres víctimas como Luis Fernando Chávez Daza, natural de Orito, Putumayo, con anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016) y fuga de presos (2018); Luis Fernando Meza Aldana, con anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016), tráfico de estupefacientes (2017) y hurto calificado (2024), y Haissar Junior Natera Echeverry, quien tenía una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2019).

Una versión que conoció EL HERALDO sobre el caso es que al menos dos de las víctimas, en este caso Meza Aldana y Natera Echeverry, eran nativos de Luruaco, sur del Atlántico, y habían sido reportados como desaparecidos en la ciudad de Cartagena.

El brigadier General Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena, comunicó que el hecho se dio a conocer a través de una llamada que hicieron al 123 de la Policía y que la investigación del caso está en manos de funcionarios del CTI de la Fiscalía de la Seccional Bolívar.