Un nuevo hecho de violencia se registró en la capital del Atlántico en la noche de este martes 9 de septiembre, cuando un joven identificado como Álvaro Junior Aguirres Torres, de 23 años, fue asesinado a bala en la vía Cordialidad, a la altura del barrio Villas de la Cordialidad.

Según testigos, la víctima, quien se desempeñaba como mototaxista, se encontraba en sus labores cuando a eso de las 8:45 de la noche fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta azul. Sin mediar palabra, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole heridas en la pierna derecha y en la parte superior del tórax.

Aguirres Torres fue auxiliado por conocidos y trasladado al Hospital de Galapa, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, el crimen tendría relación con disputas entre familias, en especial una con la que Aguirres Torres y otros allegados vienen teniendo inconvenientes desde hace cierto tiempo.

Incluso, por dichas rencillas, según lo recabado por las autoridades, hay una persona que se encuentra tras las rejas por haber atacado a un familiar del hoy occiso.