Por primera vez en el departamento del Cesar, una universidad pública tendrá el programa de medicina para estudiantes de la región. Esta formación académica fue aprobada por el Consejo Superior Universitario en la Universidad Popular del Cesar.

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La aprobación se dio mediante el proyecto de acuerdo consolidando una apuesta académica orientada a la formación de profesionales con énfasis en atención primaria en salud y salud familiar y comunitaria, indicó la entidad educativa.

El presidente del Consejo Superior Universitario y delegado del Ministerio de Educación Nacional, Xavier Estrada, destacó el impacto de esta aprobación.

“Este es un hito en la historia del departamento del Cesar. La creación del programa de medicina representa una oportunidad para los jóvenes de la región y un aporte fundamental al fortalecimiento del sector salud”, afirmó.

Por su parte, el Rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero Ramírez, resaltó el alcance de este logro para la institución y el territorio.

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“La creación del programa de Medicina fortalece el sistema de salud y responde a las necesidades del territorio. Ahora, avanzaremos en la radicación ante el Ministerio de Educación para obtener el registro calificado y comenzar su oferta. Contamos con las condiciones financieras para su sostenimiento, garantizando además el acceso de los estudiantes bajo la política de gratuidad”, sostuvo.

El acto se llevó a cabo en el Hospital Rosario Pumarejo de López, con la participación de los miembros del Consejo Superior, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, directivos, funcionarios y trabajadores del centro asistencial, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para el departamento y la comunidad educativa.