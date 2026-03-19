En medio del proceso de reactivación económica tras las inundaciones que afectaron a varias zonas del departamento, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó que la realización de eventos deportivos de talla nacional e internacional impulsan la recuperación del territorio y aseguró que el departamento trabaja para entregar los mejores Juegos Nacionales y Paranacionales en la historia del país.

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Las declaraciones del mandatario departamental se dieron en el marco del VI Comité Organizador, realizado este jueves 19 de marzo en las instalaciones del Pueblito Cordobés, con la presencia de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz; del presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano; del presidente del Comité Paralímpico Colombiano, José Aldiver García Ospina; la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes; el director de Indeportes Córdoba, Luis Gabriel Aldana; el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña Cardales, entre otras autoridades del deporte nacional.

“Vamos pa’ delante, estos van a ser los mejores Juegos Nacionales y Paranacionales de la historia de Colombia, porque si hay algo que tiene este departamento claro es que a Córdoba y a los cordobeses no los define la emergencia. A este departamento lo define la berraquera, su gente buena, echada para adelante, honrada, trabajadora, y lo estamos viendo.

El mensaje que puedo dar es de agradecimiento para la ministra del Deporte, porque ha sido una mujer que nos ha escuchado, nos ha atendido y nos ha dado respuesta. Cuando dice ‘se puede’, dice ‘sí puedo’; cuando dice ‘no puedo’, dice ‘no puedo’. Y eso es lo que uno pide: que haya comunicación para poder dividir responsabilidades y tomar acciones que sean en beneficio de la gente”, indicó Zuleta Bechara.

Precisamente, previo al citado comité, la ministra Duque Cruz había realizado seguimiento a varias de las obras que se ejecutan con miras a los XXIII Juegos Nacionales en 2027 y los II Juegos de la Juventud en 2028, de los cuales los departamentos de Córdoba y Sucre serán anfitriones.

“El mensaje que quiero dar es que aquí estamos trabajando con la gobernación de Sucre, la alcaldía de Montería, la alcaldía de Sincelejo y todos los municipios, tanto de Córdoba como de Sucre, para honrar la palabra de que estos serán los mejores juegos de la historia de Colombia”, concluyó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara.