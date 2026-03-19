La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, lideró este jueves 19 de marzo desde la ciudad de Montería el VI Comité organizador de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027 que tendrán como sede a los departamentos de Sucre y Córdoba.

Lea: La Policía de Sucre evitó la comercialización y muerte de 469 hicoteas

Gobernación de Sucre

En este encuentro, que se suma a otros tantos ya realizados, los gobernadores de Sucre, Lucy García Montes, y de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, además del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, tuvieron la oportunidad de reportarle a la ministra los avances de los escenarios deportivos que están en construcción y en reformas para el desarrollo de dichas justas.

En el caso de Sucre la mandataria indicó que la construcción de la Villa Olímpica en el corredor del Golfo de Morrosquillo, concretamente en el municipio de Tolú, “avanza sin contratiempos, contratada con recursos propios”, al tiempo que anunció la construcción de otras con apoyo del Ministerio del Deporte.

Lea: A la cárcel hombre implicado en agresiones sexuales a mujeres en Sucre

Gobernación de Sucre

A su turno el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña Cardales, anunció la contratación de la ampliación de las gradas del estadio Arturo Cumplido Sierra.

Por su parte el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, enfatizó en que están haciendo la tarea para que estos sean los mejores Juegos Nacionales y Paranacionales en la historia del país.

“Hemos decidido articular esfuerzos desde el orden departamental, municipal y nacional para inversiones importantes en infraestructura y nuestros deportistas”, dijo.

Lea: La cadena apícola de Sucre ya tiene centro de acopio en los Montes de María

La ministra Patricia Duque Cruz ratificó el compromiso del Gobierno Nacional en materia de organización y de infraestructura deportiva destacando que los recursos para las obras están garantizados y avanzan sin inconvenientes en los procesos contractuales e interventorías.

En total serán intervenidos 52 escenarios deportivos en Córdoba y Sucre para los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales 2027.

“Nos estamos jugando la vida con los Juegos Deportivos Nacionales que son una esperanza, son bienestar y desarrollo de la región”, puntualizó la gobernadora Lucy García Montes.