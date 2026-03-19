Un golpe a los traficantes de especies protegidas, entre ellas la hicotea, propinó la Policía Nacional en Sucre al incautarse de 469 de estos animales.

El operativo, de acuerdo con lo informado por el coronel Aimer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre, se produjo en un puesto de control ubicado en la Troncal de Occidente, cuando los uniformados detuvieron a los ciudadanos Carlos Guzmán Álvarez y Donaldo Arroyo Arroyo, y en medio del registro al automotor en el que se desplazaban les encontraron las hicoteas que llevaban dentro de costales.

Leer más: “Auxilio, ayúdenme”, el grito agónico del joven electricista desaparecido en Santuario

Los animales los entregaron a la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), al tiempo que a quienes las transportaban los dejaron a disposición de la Fiscalía para que respondan por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

Este tipo de operativos por parte de la Policía Nacional a través de su especialidad de Tránsito y Transportes se han incrementado debido a que en las temporadas de Cuaresma y Semana Santa el tráfico de esta especie se aumenta para su consumo humano.

El coronel Alonso sostuvo que este resultado operativo afecta las economías criminales dedicadas al tráfico ilegal de fauna silvestre.

Ver también: Hombre es asesinado a bala en un taller del barrio El Santuario

Las hicoteas incautadas representan un valor ambiental estimado de 3.338 millones de pesos.