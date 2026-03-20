El plan integral de recuperación y transformación territorial que ha estado construyendo la administración municipal de Montería desde los primeros momentos de la emergencia fue presentado por el alcalde Hugo Kerguelén García al Gobierno Nacional en las últimas horas.

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La denominada hoja de ruta contempla inversiones por $495.915 millones para reconstruir, proteger y transformar la ciudad.

Este portafolio, según el mandatario, responde a los impactos generados por las inundaciones que afectaron viviendas, infraestructura, movilidad, servicios públicos y el sector productivo, incrementando la vulnerabilidad de miles de familias en zonas urbanas y rurales.

“Este no es solo un plan de recuperación, es una apuesta por transformar a Montería y estar mejor preparados frente al cambio climático. Hoy (ayer jueves 19 de marzo) le estamos diciendo al país que no nos vamos a quedar en la emergencia, sino que vamos a salir fortalecidos”, expresó el alcalde.

Agregó que detrás de cada cifra hay una familia que necesita volver a empezar, por eso el plan está pensado para ellos, para devolverles la tranquilidad, la seguridad y la oportunidad de salir adelante.

El plan articula intervenciones en cuatro grandes frentes: el sector social, vivienda y territorio con $107.047 millones; transporte e infraestructura con $101.274 millones; el sector productivo y rural con $40.000 millones; y un componente de gestión del riesgo liderado junto a la UNGRD por $247.592 millones.

Vivienda

En materia de vivienda, uno de los ejes principales de la estrategia, se desarrollarán proyectos de reubicación y construcción para familias afectadas o ubicadas en zonas de alto riesgo.

“Vamos a garantizar que las familias que hoy están en riesgo tengan una vivienda digna y segura. No vamos a permitir que vuelvan a vivir con el temor de perderlo todo cada vez que suba el nivel del río”, sostuvo el alcalde.

Entre los proyectos se destacan la Ciudadela Renacer del Sinú con 400 viviendas, el proyecto Minuto de Dios con 96 viviendas y Villa Caribe con 59 soluciones habitacionales.

Además habrá el mejoramiento integral de 1.000 viviendas en la Comuna 1 con una inversión cercana a $28.889 millones.

Agua potable

En agua potable y saneamiento básico tienen previsto invertir más de $13.861 millones en la construcción de microacueductos rurales con pozos profundos, beneficiando comunidades como Nueva Lucía, Las Palomas, Guasimal, Santa Lucía – La Lucha y Loma Verde, fortaleciendo así el acceso a servicios esenciales en zonas históricamente vulnerables.

Infraestructura

En lo referente al componente de infraestructura se contemplan intervenciones claves para restablecer la movilidad y garantizar la conectividad del territorio. Destinarán $45.000 millones para la recuperación y construcción de puentes en zonas rurales afectadas por socavación y pérdida de estructuras, así como más de $56.000 millones para la rehabilitación y construcción de vías.

Entre los proyectos más relevantes están la construcción de la vía en placa huella en el corregimiento de Loma Verde; la ejecución de obras hidráulicas en Pueblo Bujo y Morindó; la pavimentación de más de 6,9 kilómetros de vías en Santa Clara, y la reconstrucción del tramo vial que conecta Jaraquiel, Martinica y Leticia, severamente afectado por las inundaciones.

En paralelo, la administración municipal impulsa un plan de reactivación económica rural con una inversión de $40.000 millones, que impactará 18 corregimientos y beneficiará a pequeños productores, acuicultores y emprendedores rurales. Este componente incluye estrategias como capital semilla, asistencia técnica agropecuaria, reactivación acuícola con tecnología sostenible y fortalecimiento de la capacidad productiva mediante la adquisición de maquinaria y programas de operación y mantenimiento.

“Queremos que el campo vuelva a producir, que nuestros campesinos tengan herramientas para levantarse y que la economía rural sea un motor de recuperación para toda la ciudad”, expresó.

Gestión del riesgo

El componente de gestión del riesgo concentra la mayor inversión: obras estructurales para proteger a la ciudad de futuros eventos climáticos. Entre estas se destaca la construcción de un terraplén de 6,86 kilómetros en la margen izquierda, diseñado para proteger a la Comuna 1, con una altura mínima de 2,5 metros e incorporación de ciclorruta.

“Esta es una de las obras más importantes que tendrá Montería en su historia reciente. No solo va a proteger vidas, también va a transformar la relación de la ciudad con el río”, aseguró el alcalde.

Adicionalmente intervendrán puntos críticos sobre el río Sinú, optimizarán caños, canales y cuerpos de agua, y ejecutarán obras de control hidráulico para mitigar el riesgo de inundaciones. “En total se han identificado 11 puntos críticos en zona rural y 2 en zona urbana, donde se desarrollarán soluciones técnicas para estabilización de taludes, control de socavación y manejo de flujos hídricos”.

El alcalde Hugo Kerguelén García sostuvo que con este plan integral Montería avanza hacia una recuperación que no solo responde a la emergencia, sino que transforma estructuralmente el territorio, fortalece las comunidades y consolida una visión de desarrollo sostenible. “La ciudad le apuesta a reconstruirse mejor, protegiendo a su gente, recuperando su capacidad productiva y garantizando un futuro más seguro frente a los desafíos climáticos”.