La gobernación de Córdoba continúa entregando ayudas humanitarias a las familias damnificadas por los frentes fríos en el departamento.

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A través de la campaña ‘Unidos por Córdoba’, que lidera la gestora social Valeria Vega y de la que hacen parte organizaciones como FundaAcción, Fundación Imat, Fundación a la Rueda Rueda y Rotary Internacional, fueron entregadas ayudas en los municipios de Montería, Los Córdobas, Puerto Escondido, Canalete, Ciénaga de Oro, Chimá, Montelíbano y Pueblo Nuevo.

Gobernación de Córdoba

Las familias damnificadas en estas zonas recibieron mercados, kits de aseo, frazadas, colchonetas, alimento para mascotas, entre otros elementos esenciales, con el propósito de aliviar en parte las pérdidas materiales que han sufrido estas familias.

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“Seguimos comprometidos con cada una de las comunidades afectadas. Aquí estamos para acompañar a todas las familias que hoy nos necesitan”, reiteró la gestora social, Valeria Vega.

La gobernación de Córdoba destaca además la solidaridad de cientos de personas que se han sumado a esta causa, permitiendo fortalecer la capacidad de respuesta ante esta emergencia.