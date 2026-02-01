Hacia las 8:50 de la noche del pasado sábado 31 de enero, el municipio de Baranoa registró un nuevo hecho de violencia que dejó como saldo un hombre gravemente herido, tras un ataque sicarial ocurrido mientras la comunidad disfrutaba de la Guacherna Departamental.

De acuerdo con el informe preliminar suministrado por las autoridades, la víctima fue identificada como Fausto Rafael Jimeno Márquez, de 32 años, quien se encontraba transitando a pie por la calle 29 con carrera 15B, en el barrio Santa Elena, cuando fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Según información suministrada por testigos, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Tras cometer la acción criminal, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.El hombre fue auxiliado por la comunidad y trasladado inicialmente al hospital de Baranoa, desde donde fue remitido a la Clínica Reina Catalina, donde permanece bajo atención médica.

Uniformados de la Policía Nacional adelantan labores de verificación y recolección de información para esclarecer los móviles del ataque e identificar y capturar a los responsables de este hecho violento.