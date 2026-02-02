Una de las películas más esperadas de 2026 es sin duda ‘Cumbres borrascosas’, escrita, dirigida y producida por la británica Emerald Fennell. En Colombia, la cinta llega a las salas de cine el próximo 12 de febrero.

Lea: Steven Spielberg entra en el club de los EGOT tras ganar su primer Grammy

Fennell eligió como protagonistas nada menos que a los famosos actores Jacob Elordi y Margot Robbie, quienes interpretarán a los icónicos personajes literarios Heathcliff y Catherine Earnshaw.

Y es que la película está basada en la novela homónima de la escritora británica Emily Brontë, publicada por primera vez en 1847 y hoy considerada un clásico de la literatura inglesa.

Lea: ‘Send Help’ lidera la taquilla con 28 millones de dólares de recaudación en todo el mundo

La novela narra la apasionada y caótica historia de amor entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, ambientada en los páramos de Yorkshire, en el noreste de Inglaterra.

Jacob Elordi y Margot Robbie han confesado en varias entrevistas que la conexión entre sus personajes que debieron transmitir en pantalla también ocurría fuera de cámaras. La dependencia emocional de Heathcliff y Catherine llevó a los actores a crear una dinámica de cercanía intensa para reflejarla también durante las grabaciones.

Margot Robbie ha dicho que para conectarse emocionalmente con su personaje decidió estrechar la cercanía física con Jacob Elordi en el set, incluso cuando no debían grabar escenas juntos.

Lea: La lista completa de los ganadores de los Grammys 2026

Reveló que esta dinámica la volvió “codependiente” con Jacob, cuya presencia demandaba siempre en el set. Cuando no lo veía cerca se sentía “nerviosa”, confesó la actriz.

“Soy muy codependiente con la gente con la que trabajo y los quiero muchísimo. Siempre soy esa persona que se siente triste cuando un trabajo termina porque no quiere que acabe nunca. Creo que también desarrollé eso rápidamente con Jacob”, dijo en una de las entrevistas.

Lea: El emotivo mensaje con el que Macaulay Culkin se despidió de Catherine O’Hara: “Mamá, te quiero”

Por su parte, Jacob Elordi ha calificado la conexión con Margot Robbie como “una obsesión mutua”, destacando que esto no ha sido perjudicial para ellos, sino todo lo contrario, les ha facilitado el trabajo de sus personajes en Cumbres Borrascosas.

Aseguró que le gustaba ver cada gesto de Robbie en el set y cuando grababan aprendía mucho de ella, quien lleva una carrera más extensa que él en la actuación.

Lea: Karol G pagó la cuenta a todos los comensales en su restaurante ‘Carolina’ en Provenza: este fue el monto

“Si tienes la oportunidad de compartir un set con Margot Robbie, te aseguras de estar a cinco o diez metros en todo momento”, sostuvo.