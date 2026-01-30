La cantante colombiana Karol G volvió a conquistar a sus seguidores con un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Luego del intenso movimiento turístico y musical que vivió Medellín por la visita de Bad Bunny, la artista decidió cerrar la jornada en su restaurante Carolina, ubicado en el sector de Provenza.

Durante la noche, “La Bichota” llegó al lugar acompañada de familiares y amigos cercanos, sin grandes protocolos de seguridad y con una actitud relajada. Su presencia generó emoción entre los asistentes, quienes pronto comenzaron a grabar el momento con sus celulares.

De un momento para otro el personal del restaurante informó que Karol G asumiría el pago de todas las mesas presentes. La noticia provocó aplausos, gritos de alegría y una oleada de videos que se difundieron rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram.

Según testimonios de asistentes, cerca de 150 personas resultaron beneficiadas. El valor total de la cuenta habría superado los 30 millones de pesos colombianos, cubriendo comidas, bebidas y servicios durante toda la velada.

Ayer Karol G visitó su restaurante Carolina y sorprendió al pagar la cuenta de todos los que estaban en el lugar. pic.twitter.com/mb8idpnRDw — Programa Hoy (@programa_hoy) January 28, 2026

A lo largo de su carrera, Karol G ha demostrado en múltiples ocasiones su compromiso con sus fans y su deseo de mantenerse cercana pese a su éxito internacional.