La edición número 68 de los Premios Grammy el pasado 2 de febrero dejó resultados que no se esperaban inesperados y marcó un cambio en el panorama musical internacional.

Por primera vez en más de diez años, la ceremonia no estuvo protagonizada por figuras como Taylor Swift, Beyoncé o Adele, y en su lugar, el gran protagonista fue Kendrick Lamar.

El rapero estadounidense se consolidó como la figura central de la noche tras convertir cinco de sus nueve nominaciones en premios, incluyendo el de Grabación del Año. Con este logro, Lamar se posicionó como el artista de hip hop más galardonado en la historia de los Grammy.

#EFEfotos | Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, la cubanoestadounidense Gloria Estefan, el británico Yungblud y la estadounidense Kehlani brillan en la pregala de los #GRAMMYs alzándose con estatuillas. pic.twitter.com/hOyXPsbqb8 — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 2, 2026

Otro de los nombres más destacados fue Bad Bunny, quien reafirmó su impacto global al llevarse tres estatuillas, entre ellas la más codiciada: Álbum del Año. El artista puertorriqueño continúa consolidándose como uno de los referentes más influyentes de la música latina a nivel mundial.

Por su parte, Billie Eilish y su hermano Finneas alcanzaron un nuevo récord al ganar por tercera vez el premio a Canción del Año, convirtiéndose en los primeros artistas en lograrlo en esta categoría.

Billie Eilish saying "nobody is illegal on stolen land" and then bleeped saying "f*ck ICE" at #GRAMMYs



EXCELLENT SPEECH! 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/KsoSSAQKKD — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) February 2, 2026

La música surcoreana también tuvo una noche histórica. El tema “Golden”, interpretado por el grupo femenino Las Guerreras del K-pop, obtuvo el premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, marcando el primer Grammy para este género en dicha categoría.

Se ve tan hermosa:(( consiguió hacer una canción god y ser la primera solista kpop con 3 nominaciones 💓💓



GRAMMY HISTORY MAKER ROSÉ#ROSÉ #GRAMMYs pic.twitter.com/ApgSXZyKnU — Fer :🤍) (@dchyunk) February 1, 2026

Estos son los ganadores de la edición

Grabación del año

“Luther”, Kendrick Lamar con SZA

Álbum del año

Debí tirar más fotos, Bad Bunny

Canción del año

“Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista revelación

Olivia Dean

Productor del año (música no clásica)

Cirkut

Compositor del año (música no clásica)

Amy Allen

Mejor interpretación pop - solista

“Messy”, Lola Young

Mejor interpretación pop - dúo/grupo

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande

Mejor álbum de pop vocal

Mayhem, Lady Gaga

Mejor grabación dance/electrónica

“End of Summer”, Tame Impala

Mejor grabación pop dance

Abracadabra, Lady Gaga.

Mejor álbum de dance/electrónico

Eusexua, FKA twigs.

Mejor grabación remezclada

“Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Mejor interpretación de rock

“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II

Mejor interpretación de metal

“Birds”, Turnstile

Mejor canción de rock

“As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

Mejor álbum de rock

Never Enough, Turnstile

Mejor interpretación de música alternativa

“Alone”, The Cure

Mejor álbum de música alternativa

Songs of a Lost World, The Cure

Mejor interpretación R&B

“Folded”, Kehlani

Mejor interpretación de R&B tradicional

“Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas

Mejor canción de R&B

“Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

Mejor álbum de R&B progresivo

Bloom, Durand Bernarr

Mejor álbum de R&B

Mutt, Leon Thomas

Mejor interpretación de rap

“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams

Mejor interpretación de rap melódico

“Luther”, Kendrick Lamar con SZA

Mejor canción de rap

“TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum de rap

GNX, Kendrick Lamar

Mejor álbum de poesía leída

Words for Days Vol. 1, Mad Skillz

Mejor interpretación de jazz

“Windows - Live”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Mejor álbum vocal de jazz

Portrait, Samara Joy

Mejor álbum instrumental de jazz

Southern Nights, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore

Mejor álbum de un conjunto grande de jazz

Without Further Ado, Vol 1, Christian McBride Big Band

Mejor álbum de jazz latino

A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro

Mejor álbum de jazz alternativo

Live-Action, Nate Smith

Mejor álbum de pop vocal tradicional

A Matter of Time, Laufey

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Brightside, Arkai

Mejor álbum de teatro musical

Buena Vista Social Club, Marco Paguia, Dean Sharenow y David Yazbek, productores (Reparto original de Broadway)

Mejor interpretación solista de country

“Bad as I Used to Be” (de F1: la película), Chris Stapleton

Mejor interpretación de country, dúo/grupo

“Amen”, Shaboozey y Jelly Roll

Mejor álbum de góspel

Heart of Mine, Darrel Walls, PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

Coritos Vol. 1, Israel & New Breed

Mejor álbum de góspel roots

I Will Not Be Moved (Live), Coro del Tabernáculo de Brooklyn

Mejor álbum de pop latino

Cancionera, Natalia Lafourcade

Mejor álbum de música urbana

Debí tirar más fotos, Bad Bunny

Mejor álbum latino de rock o alternativo

Papota, Ca7riel y Paco Amoroso

Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano)

Palabra De To’s (Seca), Carín León

Mejor álbum tropical latino

Raíces, Gloria Estefan

Mejor interpretación de música global

“EoO”, Bad Bunny

Mejor interpretación de música africana

“Push 2 Start”, Tyla

Mejor álbum de música global

Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor álbum de reggae

Blxxd & Fyah, Keznamdi

Mejor álbum de new age, ambient o canto

Nomadica, Carla Patullo con the Scorchio Quartet y Tonality

Mejor álbum de música infantil

Harmony, Fyütch y Aura V

Mejor álbum de comedia

Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze

Mejor grabación de audiolibro, narración y cuentacuentos

Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, Dalai Lama

Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales

Sinners, (varios artistas); Ryan Coogler, Ludwig Göransson y Serena Göransson, productores del recopilatorio; Niki Sherrod, supervisora musical

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

Sinners, Ludwig Göransson, compositor

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor

Mejor canción escrita para medios visuales

“Golden” de Las guerreras k-pop, Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)