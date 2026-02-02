La edición número 68 de los Premios Grammy el pasado 2 de febrero dejó resultados que no se esperaban inesperados y marcó un cambio en el panorama musical internacional.
Por primera vez en más de diez años, la ceremonia no estuvo protagonizada por figuras como Taylor Swift, Beyoncé o Adele, y en su lugar, el gran protagonista fue Kendrick Lamar.
El rapero estadounidense se consolidó como la figura central de la noche tras convertir cinco de sus nueve nominaciones en premios, incluyendo el de Grabación del Año. Con este logro, Lamar se posicionó como el artista de hip hop más galardonado en la historia de los Grammy.
Otro de los nombres más destacados fue Bad Bunny, quien reafirmó su impacto global al llevarse tres estatuillas, entre ellas la más codiciada: Álbum del Año. El artista puertorriqueño continúa consolidándose como uno de los referentes más influyentes de la música latina a nivel mundial.
Por su parte, Billie Eilish y su hermano Finneas alcanzaron un nuevo récord al ganar por tercera vez el premio a Canción del Año, convirtiéndose en los primeros artistas en lograrlo en esta categoría.
La música surcoreana también tuvo una noche histórica. El tema “Golden”, interpretado por el grupo femenino Las Guerreras del K-pop, obtuvo el premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales, marcando el primer Grammy para este género en dicha categoría.
Estos son los ganadores de la edición
Grabación del año
“Luther”, Kendrick Lamar con SZA
Álbum del año
Debí tirar más fotos, Bad Bunny
Canción del año
“Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista revelación
Olivia Dean
Productor del año (música no clásica)
Cirkut
Compositor del año (música no clásica)
Amy Allen
Mejor interpretación pop - solista
“Messy”, Lola Young
Mejor interpretación pop - dúo/grupo
“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
Mejor álbum de pop vocal
Mayhem, Lady Gaga
Mejor grabación dance/electrónica
“End of Summer”, Tame Impala
Mejor grabación pop dance
Abracadabra, Lady Gaga.
Mejor álbum de dance/electrónico
Eusexua, FKA twigs.
Mejor grabación remezclada
“Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)
Mejor interpretación de rock
“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
Mejor interpretación de metal
“Birds”, Turnstile
Mejor canción de rock
“As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
Mejor álbum de rock
Never Enough, Turnstile
Mejor interpretación de música alternativa
“Alone”, The Cure
Mejor álbum de música alternativa
Songs of a Lost World, The Cure
Mejor interpretación R&B
“Folded”, Kehlani
Mejor interpretación de R&B tradicional
“Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas
Mejor canción de R&B
“Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
Mejor álbum de R&B progresivo
Bloom, Durand Bernarr
Mejor álbum de R&B
Mutt, Leon Thomas
Mejor interpretación de rap
“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
Mejor interpretación de rap melódico
“Luther”, Kendrick Lamar con SZA
Mejor canción de rap
“TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum de rap
GNX, Kendrick Lamar
Mejor álbum de poesía leída
Words for Days Vol. 1, Mad Skillz
Mejor interpretación de jazz
“Windows - Live”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
Mejor álbum vocal de jazz
Portrait, Samara Joy
Mejor álbum instrumental de jazz
Southern Nights, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
Mejor álbum de un conjunto grande de jazz
Without Further Ado, Vol 1, Christian McBride Big Band
Mejor álbum de jazz latino
A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
Mejor álbum de jazz alternativo
Live-Action, Nate Smith
Mejor álbum de pop vocal tradicional
A Matter of Time, Laufey
Mejor álbum instrumental contemporáneo
Brightside, Arkai
Mejor álbum de teatro musical
Buena Vista Social Club, Marco Paguia, Dean Sharenow y David Yazbek, productores (Reparto original de Broadway)
Mejor interpretación solista de country
“Bad as I Used to Be” (de F1: la película), Chris Stapleton
Mejor interpretación de country, dúo/grupo
“Amen”, Shaboozey y Jelly Roll
Mejor álbum de góspel
Heart of Mine, Darrel Walls, PJ Morton
Mejor álbum de música cristiana contemporánea
Coritos Vol. 1, Israel & New Breed
Mejor álbum de góspel roots
I Will Not Be Moved (Live), Coro del Tabernáculo de Brooklyn
Mejor álbum de pop latino
Cancionera, Natalia Lafourcade
Mejor álbum de música urbana
Debí tirar más fotos, Bad Bunny
Mejor álbum latino de rock o alternativo
Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor álbum de música mexicana (incluye tejano)
Palabra De To’s (Seca), Carín León
Mejor álbum tropical latino
Raíces, Gloria Estefan
Mejor interpretación de música global
“EoO”, Bad Bunny
Mejor interpretación de música africana
“Push 2 Start”, Tyla
Mejor álbum de música global
Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor álbum de reggae
Blxxd & Fyah, Keznamdi
Mejor álbum de new age, ambient o canto
Nomadica, Carla Patullo con the Scorchio Quartet y Tonality
Mejor álbum de música infantil
Harmony, Fyütch y Aura V
Mejor álbum de comedia
Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze
Mejor grabación de audiolibro, narración y cuentacuentos
Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, Dalai Lama
Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales
Sinners, (varios artistas); Ryan Coogler, Ludwig Göransson y Serena Göransson, productores del recopilatorio; Niki Sherrod, supervisora musical
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
Sinners, Ludwig Göransson, compositor
Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos
Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor
Mejor canción escrita para medios visuales
“Golden” de Las guerreras k-pop, Ejae, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Mark Sonnenblick, compositores (Huntr/x: ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)