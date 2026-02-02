La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones en energía de este lunes 2 de febrero y llega cargado de que influirá directamente en el amor, el dinero, el trabajo y la salud de los 12 signos del zodiaco.

Los movimientos planetarios favorecen los nuevos comienzos, la toma de decisiones importantes y la estabilidad emocional.

Aries

Este será un día ideal para iniciar proyectos pendientes. En el amor, una conversación sincera fortalecerá tus relaciones. En lo laboral, llegan oportunidades inesperadas. Números de la suerte: 07, 15, 22

Tauro

Tu paciencia será clave para resolver conflictos. Evita gastos innecesarios y cuida tu salud emocional. Buen momento para organizar tus finanzas. Números de la suerte: 03, 18, 29

Géminis

La comunicación será tu mayor fortaleza. Recibirás noticias positivas relacionadas con trabajo o estudios. Aprovecha para expresar tus ideas. Números de la suerte: 11, 24, 35

Cáncer

El lunes te invita a reflexionar sobre tus metas personales. En el amor, evita los celos y apuesta por la confianza. Números de la suerte: 05, 14, 27

Leo

Tu liderazgo destacará en el entorno laboral. Es un buen día para cerrar acuerdos o iniciar negociaciones. En lo sentimental, habrá sorpresas. Números de la suerte: 09, 21, 33

Virgo

La organización será tu aliada. Mantén el equilibrio entre trabajo y descanso. Presta atención a pequeños detalles que marcarán la diferencia. Números de la suerte: 06, 17, 28

Libra

Buscarás armonía en todas tus relaciones. Un encuentro inesperado podría cambiar tu perspectiva. Confía en tu intuición. Números de la suerte: 10, 19, 31

Escorpio

Es momento de dejar atrás viejas preocupaciones. En el trabajo, se abren nuevas posibilidades. Cuida tu energía emocional. Números de la suerte: 08, 16, 25

Sagitario

Tendrás ganas de explorar nuevos caminos. Un viaje o propuesta interesante puede surgir. Mantén la mente abierta. Números de la suerte: 04, 13, 26

Capricornio

La disciplina dará frutos. Buen día para resolver asuntos legales o financieros. En el amor, demuestra más tus sentimientos. Números de la suerte: 12, 20, 34

Acuario

Tu creatividad estará en su punto máximo. Aprovecha para innovar en proyectos personales. Rodéate de personas positivas. Números de la suerte: 02, 23, 30

Piscis

La sensibilidad te ayudará a conectar mejor con los demás. Escucha tu voz interior antes de tomar decisiones importantes. Números de la suerte: 01, 14, 32