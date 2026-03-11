La película animada Hoppers llegó a los cines como una de las nuevas apuestas de Pixar Animation Studios y Walt Disney Pictures, combinando aventura, humor y un mensaje ambiental pensado para públicos de todas las edades.

La historia presenta personajes carismáticos, una trama emotiva y reflexiones profundas sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

La trama gira en torno a Mabel Tanaka, una joven amante de los animales que intenta proteger un área natural amenazada por un proyecto urbanístico impulsado por el alcalde Jerry Generazzo.

Para lograrlo, utiliza una tecnología experimental que le permite transferir su conciencia a un animal robótico. Gracias a este invento, Mabel adopta la forma de un castor y se infiltra en el mundo de los animales para comprender mejor su entorno y defenderlo.

En esta aventura se une a Rey George, el líder de un grupo de roedores, con quien inicia un recorrido lleno de desafíos y descubrimientos.

El director de la película, Daniel Chong, ha explicado que el objetivo de la historia es reflexionar sobre la relación entre las personas, los animales y el medio ambiente.

Según el cineasta, la película busca transmitir la idea de que todos los seres vivos están conectados, y que comprender esa relación puede ayudar a construir una convivencia más respetuosa con el planeta.