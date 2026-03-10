El cantante mexicano Jesús Navarro, líder de la banda Reik, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir imágenes desde un hospital.

El equipo del grupo atribuyó la ausencia del artista a problemas en sus cuerdas vocales. Sin embargo, las fotografías publicadas por el propio cantante mostraron un panorama más complejo, ya que aparece en una cama hospitalaria con electrodos en la cabeza mientras era sometido a diversos estudios médicos.

El grupo canceló los conciertos programados para el 7 y 8 de marzo en Washington, DC. Ante la creciente preocupación, el cantante intentó llevar tranquilidad a sus seguidores a través de redes sociales.

Aunque pidió que no se alarmaran, también reconoció que su estado físico no le permitía subir al escenario.

El músico aseguró que, de haber tenido la posibilidad, habría cumplido con los conciertos programados, pero explicó que su condición le impedía hacerlo.

Las fotografías compartidas por el propio artista, en las que se observa la realización de estudios neurológicos, generaron interrogantes entre los seguidores sobre si el problema se limita a una afección vocal o si podría tratarse de otro tipo de situación médica.

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre el diagnóstico que motivó su hospitalización.

Horas después de que las imágenes circularan en redes sociales, Jesús Navarro informó que ya fue dado de alta y se encuentra en su hogar recuperándose.