La cantante barranquillera Shakira concluyó recientemente su gira por Centroamérica con cinco presentaciones en El Salvador y volvió a su ciudad natal justo en plena temporada de Carnaval.

La artista llegó acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, no solo para disfrutar de la celebración y visitar a su familia, sino también para trabajar en un proyecto musical junto al también barranquillero Beéle, quien se presentó el sábado 14 de febrero en el Metroconcierto.

Fuente cercana a la artista le dijo a EL HERALDO que la barranquillera arribó a la ciudad este lunes 16 de febrero en horas de la tarde y en otro vuelo parte de su equipo como el productor Keityn y se estarían hospedando en un hotel al norte de la ciudad.

Según información obtenida por Blu Radio, en horas de la noche del martes se cerró parcialmente el paso en una zona del Malecón, donde se instalaron cámaras y equipos de grabación.

Asimismo, la presencia de Shakira en la ciudad comenzó a confirmarse a través de las redes sociales del equipo de producción, incluyendo publicaciones de Keityn, productor de la cantante, mostrando fotografías en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón y en un conocido restaurante de Barranquilla.

Por otro lado, entre las locaciones seleccionadas para el rodaje se encuentra el Barrio Abajo, específicamente en el área conocida como el Museo Abierto, recientemente promovida como destino turístico. Además, integrantes de la comparsa Rumbón Normalista, que participaron en los desfiles del Carnaval haciendo un homenaje al sombrero vueltiao, se sumaron a la filmación del video.

Instagram: @keityn

