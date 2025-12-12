En el Gran Malecón ya gira la Luna del Río. De lejos, la imponente noria de 65 metros de altura, 44 cabinas climatizadas e inigualable vista panorámica se erige como el nuevo ícono turístico de la Arenosa. A partir de este sábado, cuando el alcalde Alejandro Char la ponga en servicio, se prevé que una romería de niños y adultos se suban en ella para hacer realidad el sueño de estar más cerca de la “morenín morenita”, de la lunita barranquillera que, como recreó la inmortal Esthercita Forero, se mira por las noches con su amor, el río Magdalena.

La obra, en la que se invirtieron $55 mil millones de recursos de los ciudadanos, es pieza central de la apuesta del Distrito para consolidar a Barranquilla como un referente turístico nacional. Con su entrega se cierra un año de avances importantes en esa materia y se le da la largada al 2026, un año clave en el que la ciudad, como le dijo el acalde a EL HERALDO, tiene la mirada puesta en la renovación integral del estadio Metropolitano para la final de la Sudamericana y en hacer la tarea para ser sede del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

A pocos días de la Navidad, Barranquilla estrena su Luna del Río…

Es un momento muy importante para la ciudad porque la Luna del Río será un ícono del turismo y un motor de la economía local que traerá mucha gente. Será como un detonante de prosperidad para todos, en especial para quienes viven del turismo, de la gastronomía, del sector hotelero, transporte, comercio minorista, entre muchos otros.

¿Es buen negocio para la ciudad invertir $55 mil millones en un proyecto como este?

Es el mejor negocio para Barranquilla. Los cálculos de los expertos nos dicen que la Luna del Río puede traer entre 150 mil y 200 mil personas a la ciudad por año; son recursos que se invierten. El entretenimiento mueve nuestra economía. Vemos como el Carnaval, los partidos de la Selección Colombia, del Junior o los conciertos de Shakira movilizan mucha gente de todos lados, por eso decidimos ampliar el estadio Metropolitano.

¿Cuál será el modelo financiero de la atracción para que la operación sea sostenible?

Esto no es regalado. La entrada tendrá un costo y eso nos dará la posibilidad de que el barranquillero aprecie su Luna del Río, se sienta orgulloso de tener una de estas joyas, porque lo es. La fábrica italiana que las hace lleva 80 años en esa labor. Durante mucho tiempo le dimos la espalda al río Magdalena, hicimos este malecón y, al cabo de 7 años, más de 170 millones de personas lo han recorrido. Barranquilla no es la misma, antes y después de él, y será igual con la Luna del Río, que es de otro nivel porque nos permitirá ver a Barranquilla y a su río en 360 grados, de una forma diferente.

¿Cómo se prepara Barranquilla para ser la ciudad turística que sume visitantes y genere ingresos?

En mi anterior administración, cuando construimos en Barrio Abajo un Sena enfocado en prestación de servicios de hotelería y turismo, me preguntaban por qué lo hacía. Y es que ya estaba diseñado el Ecoparque Mallorquín, teníamos en la mente Puerto Mocho y el Malecón atraía cada vez más gente. Por eso debíamos formar a la gente en esos temas y en bilingüismo. Hoy el capital humano de Barranquilla está preparado para prestar esos servicios y se estima que el sector ocupa ya a cerca de 200 mil personas. Y con la nueva atracción tendremos que formar a más barranquilleros porque es un negocio para ellos.

¿De dónde le surgió la idea de instalar una noria como esta en el Gran Malecón?

Por el impacto turístico que causa en las ciudades. Las había visto en Estados Unidos, en México, y siempre era igual: colas y colas larguísimas de gente esperando subirse. Me daba cuenta de que eran fuente de prosperidad y, además, las internacionalizaba. El otro día había una final de béisbol en Estados Unidos, en Seattle, y entre inning e inning lo que mostraba la televisión era su noria que está frente a una bahía. Pensé que Barranquilla no podía perderse una oportunidad así con el paisaje tan hermoso que tenemos.

EL HERALDO La ciudad se prepara ahora para la final de la Suramericana, buscará la de Copa Libertadores y un premio de la Fórmula Uno.

Ahora el reto es que todo el mundo sepa que tenemos una, ¿cómo la promocionarán?

Con la sola noticia del lanzamiento de la Luna del Río recibimos cantidad de llamadas de agentes del sector que quieren incluirla en los paquetes turísticos de Cartagena, Santa Marta, San Andrés y de quienes visiten el Caribe colombiano.

¿Sus operadores son made in Barranquilla?

Claro. La empresa italiana que la armó preparó a nuestros ingenieros durante los últimos 30 días. El sábado estarán con nosotros, pero la otra semana se marchan y, al frente de todo, se queda nuestra gente.

Estando aquí arriba la experiencia es realmente única, ¿cuánto dura el viaje?

Entre 14 a 18 minutos. Así las cosas, puede hacer tres recorridos en 1 hora, y como son 44 cabinas climatizadas, a la que cada una le caben seis personas cómodamente, si se suben 250 en cada vuelta estamos hablando de 750 personas en 1 hora. De modo que en 10 horas podemos mover 7000 personas. Es una tecnología que valía la pena tener y es motivo de orgullo saber que con sus 65 metros es la más grande de Colombia, equivale estar a la altura de un piso 22, en lo más alto. La segunda está en Bogotá y tiene 15 metros menos.

¿En qué horario funcionará?

Los primeros días estará operando de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y el lunes no funcionará porque se le hará mantenimiento.

Josefina Villarreal En la obra se invirtieron $55 mil millones de recursos de los ciudadanos.

A propósito de orgullo, Barranquilla será sede de la final de la Sudamericana 2026…

Esta ciudad vibra con el fútbol. Por eso decidimos ir por la Sudamericana e iremos por la Libertadores una vez tengamos ampliado el Metro. Este mismo año arrancamos, la otra semana se adjudica el proyecto en el que se invertirán casi $200 mil millones de platica de los barranquilleros. Quedará de talla mundial, como para soñar una final con el Junior.

Finales de fútbol y conciertos con grandes artistas…

Imaginemos el Metro con un concierto de Bad Bunny, con 75 mil personas, o de Beéle, que va por ese camino, o una Taylor Swift. El entretenimiento y el deporte generan mucho empleo y Barranquilla tiene que estar en esa línea. Todo cambió después de la pandemia y la gente quiere experiencias como la que ofrece Luna del Río.

Estuve con mi hijo Alejandro durante las pruebas y al bajar me dijo: “Papi, tremenda experiencia”. Confieso que yo estaba asustado y él se lo gozó. Porque los pelados quieren vivir momentos así con sus amigos, pasar rico, disfrutar y ver a Barranquilla de otra manera.

Quiero volver a la final de la Sudamericana 2026 que Barranquilla gana en Lima, donde usted estuvo en 2019 buscando los Panamericanos. Finalmente se consiguió la sede, pero nos la quitaron por el incumplimiento del Gobierno nacional. ¿Se sacó la espinita?

¿Sabes por qué nos ganamos los Panamericanos? Porque habíamos hecho los mejores Centroamericanos. Y sí, Lima nos da otro premio que es la final de la Sudamericana. Los Panamericanos siempre serán una apuesta de ciudad porque tenemos escenarios deportivos, muchos de los cuales se están mejorando. En cualquier momento vendrán esos Juegos y anunciaremos la Fórmula 1.

Buenas noticias las que esperamos con el Junior. ¿Qué tan cerca ve la estrella 11?

Veo a los pelados muy positivos. Jimmy Chará, con quien hablo con frecuencia, tiene unas ganas de ser campeón porque ha estado aquí varias veces y no ha podido. Teo está más enchufado que nunca, todos están felices y han sentido mucho el respaldo de la gente y quieren darle esa estrella a Barranquilla. La merecemos, tenemos pinta y suerte de campeón.

¿Usted cómo vive esos partidos que terminan siendo una paridera?

Me quiero morir, sufro horrible, mi hijo Alejandro también. Partidos que están totalmente perdidos, como contra América, y el equipo se reinventa faltando 20, 15 minutos y pum pum.

Se acaba 2025, ¿cuál es el hecho más significativo que le deja este año?

Como obra pública y de gobierno, que beneficia a la gente, la Luna del Río que reúne muchas cosas. Es una obra de ingeniería relevante, ensamblada por una empresa de Barranquilla, en un tiempo récord de 60 días, con las piezas que trajeron los italianos. Eso lo primero, y luego lo lindo de que esté al lado del río, su impacto en los distintos sectores que le dará más valor a nuestra ciudad. ¿Se imaginan tener al lado una pequeña marina, justo al lado?

Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, la pondremos al servicio en un concierto con dos artistas barranquilleros: Aria Vega y Altafulla que representan esta nueva ciudad, esta Barranquilla 360, con su Luna del Río.