Barranquilla se prepara para una de las jornadas futboleras más importantes del año este viernes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde Junior recibirá al Deportes Tolima por el juego de ida de la final de la Liga-II a las 8:00 p.m.

Por este motivo, las autoridades desplegarán un esquema de protección sin precedentes para garantizar la tranquilidad de los más de 45 aficionados que se espera que asistan a la cita deportiva en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

La apertura de puertas en el escenario deportivo será a partir de las 4:00 p.m., permitiendo un ingreso gradual que facilite la movilidad y reduzca aglomeraciones en los accesos a las diferentes localidades.

Además, la Comisión Local de Fútbol –conformada por el Distrito, la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Ejército Nacional y el Ministerio Público– instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 3:30 p.m. para monitorear todas las acciones dentro y fuera del escenario deportivo.

En ese sentido, aquellos asistentes que ingresen a las localidades norte y oriental podrán hacerlo de manera normal por el acceso que se encuentra por la avenida Murillo.

Mientras tanto, el público asistente a la tribuna sur tendrá fácil acceso desde la vía a la avenida Circunvalar.

Los abonados en palco y asistentes a la zona occidental tienen disponible el acceso después de la zona de parqueaderos, en la calle 46.

Las autoridades distritales también confirmaron que habrá cerca de 900 celdas de estacionamiento disponibles para vehículos durante el encuentro en la zona occidental.

Cabe recordar que como medida preventiva se mantendrá la prohibición del ingreso de la barra visitante al estadio para evitar situaciones de riesgo.

Dispositivo de seguridad

Para garantizar la tranquilidad de los miles de aficionados al partido, el encuentro deportivo contará con la presencia de más de 1.100 uniformados de la Policía y 230 soldados del Ejército Nacional.

Según el secretario distrital de Gobierno, Angelo Cianci, se conformó también un extenso equipo logístico y de asistencia para los asistentes.

“Desde la Alcaldía Barranquilla y bajo el liderazgo de nuestro alcalde Alejandro Char, invitamos a toda la afición a disfrutar la fiesta del fútbol en paz, y a los asistentes al estadio, a llegar con tiempo y vivir esta final en un ambiente tranquilo y seguro para todos”, señaló Cianci.

Entre las recomendaciones para el ingreso, Cianci mencionó que “no está permitido entrar con envases de vidrio, armas, objetos peligrosos o sustancias inflamables, y que las personas bajo efectos de alcohol o drogas no podrán acceder al estadio”.

Asimismo, se prohibirá el ingreso de correas con hebillas metálicas, alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras. Durante la jornada, los puntos de venta autorizados dentro del estadio estarán habilitados para el público.

La administración distrital fue enfática en el llamado para respetar el desarrollo del encuentro, así como evitar el lanzamiento de objetos, no utilizar pólvora ni invadir la cancha.

A tener en cuenta

En el transcurso de este jueves, el Sistema de Transporte Masivo Transmetro anunciará un nuevo horario de funcionamiento para cubrir las necesidades de los usuarios que asistirán al encuentro deportivo.

Se prevé que la entidad extienda el horario de algunas rutas en la zona del estadio.

De igual manera, la Secretaría de Gobierno, en articulación con la Secretaría de Tránsito, dispondrá de las medidas para controlar el ingreso y salida de vehículos a la zona de influencia del estadio.

Por el momento, permanecen las restricciones de los anteriores partidos con el cierre provisional en la avenida Las Torres, en la carrera 1A con calle 46. Así como también en la calle 46, con avenida Circunvalar.

Estos dos sectores solo estarán habilitados para el ingreso de los vehículos correspondientes a la tribuna occidental hasta completar los cupos.