Barranquilla se prepara para una de las jornadas futboleras más importantes del año, con un amplio dispositivo de seguridad dispuesto para la final entre Atlético Junior y Deportes Tolima, programada para este viernes 12 de diciembre a las 8:00 p.m.

El encuentro, que se disputará en el estadio Metropolitano, contará con un esquema de protección sin precedentes que incluye la presencia de más de 1.100 policías, 230 soldados y un extenso equipo de apoyo logístico y asistencial, con el propósito de garantizar la tranquilidad de los miles de aficionados que asistirán al evento.

El operativo fue definido durante la sesión No. 39 de la Comisión Local de Fútbol, en la que autoridades distritales, la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Ejército Nacional y el Ministerio Público revisaron y ajustaron las estrategias para asegurar el desarrollo ordenado del compromiso.

A este despliegue humano se sumarán 140 cámaras de seguridad distribuidas en puntos estratégicos del escenario deportivo y sus alrededores, 400 integrantes de la logística del Atlético Junior, 180 funcionarios distritales, entre ellos Vigías del Espacio Público y Orientadores de Tránsito, así como 50 socorristas de la Cruz Roja, ambulancias y unidades medicalizadas listas ante cualquier eventualidad.

Para centralizar y monitorear todas las acciones, el Puesto de Mando Unificado (PMU) se activará a las 3:30 p.m.

Como medida preventiva, y en coherencia con decisiones aplicadas en compromisos anteriores, las autoridades mantendrán la prohibición del ingreso de la barra visitante, una disposición adoptada para preservar el orden público y evitar posibles situaciones de riesgo.

De igual manera, se anunció que las puertas del estadio se abrirán desde las 4:00 p.m., permitiendo un ingreso gradual que facilite la movilidad y reduzca aglomeraciones en los accesos.

El secretario distrital de Gobierno, Angelo Cianci, reiteró el llamado a disfrutar del fútbol en paz y a respetar todas las instrucciones de seguridad.

“Desde la Alcaldía Barranquilla y bajo el liderazgo de nuestro alcalde, Alejandro Char, invitamos a toda la afición a disfrutar la fiesta del futbol en paz, y a los asistentes al estadio, a llegar con tiempo y vivir esta final en un ambiente tranquilo y seguro para todos”, señaló Cianci.

Entre las recomendaciones para el ingreso, las autoridades recordaron que no está permitido entrar con envases de vidrio, armas, objetos peligrosos o sustancias inflamables, y que las personas bajo efectos de alcohol o drogas no podrán acceder al estadio.

Asimismo, se prohibirá el ingreso de correas con hebillas metálicas, alimentos, bebidas, bolsos grandes o carteras. Durante la jornada, los puntos de venta autorizados dentro del estadio estarán habilitados para el público.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de mantener una actitud respetuosa durante el evento, evitar el lanzamiento de objetos, no utilizar pólvora ni invadir la cancha, y seguir las instrucciones de los uniformados y equipos de logística.

Al finalizar el encuentro, hicieron un llamado a desalojar el estadio de forma calmada para garantizar la seguridad de todos.

Cabe precsisar que con estas acciones el Distrito reafirmó su compromiso de trabajar en equipo para que esta final se viva con alegría, respeto y seguridad, y para que el espectáculo deportivo tenga como protagonista exclusivamente al fútbol y a la sana convivencia entre los aficionados.