Por sus programas de bilingüismo, innovación y lectura, Barranquilla fue reconocida como ganadora del Reto Nacional por la Educación 2025, un galardón otorgado por Colombia Líder que destaca las mejores experiencias educativas del país.

En una ceremonia realizada en el Auditorio Movistar de Bogotá, Barranquilla obtuvo el primer lugar en la categoría de ciudades con más de 500.000 habitantes, superando a las finalistas Cali y Bogotá.

A través de su cuenta en X, el alcalde Alejandro Char destacó este nuevo logro.

“Buenas noticias para Barranquilla! Nuestra ciudad ganó el Premio al Reto de Educación de Colombia Líder en la categoría de ciudades de más de 500.000 habitantes, destacándose entre más de 300 postulaciones. El bilingüismo, la formación en inteligencia artificial, nuestro programa de lectura, la inclusión y la apuesta por la educación superior han sido claves para posicionar a Barranquilla como el modelo educativo líder del país. Felicitamos a nuestros rectores, profes, padres de familia y a toda la comunidad educativa por su compromiso y trabajo en equipo para llevar la educación #AOtroNivel”, mencionó.

Este reconocimiento fue entregado por Colombia Líder en alianza con Fundación Mujer, Fundación Saldarriaga Concha, Konrad Adenauer Stiftung, Drifting y Movistar Colombia, organizaciones que lideraron durante 2025 una evaluación rigurosa de políticas públicas educativas en tres dimensiones claves: aprendizajes fundamentales; habilidades socioemocionales, y formación pertinente para el mundo laboral.

El premio también reconoce el compromiso colectivo de los equipos docentes, directivos docentes, rectores, estudiantes, familias y aliados que han acompañado la transformación educativa del Distrito. La evaluación destacó la consistencia de las iniciativas, la continuidad de las políticas y el impacto positivo en los aprendizajes y en la convivencia escolar desde la primera infancia.

Una apuesta educativa integral y transformadora

El Distrito de Barranquilla fue evaluado por la fortaleza y coherencia de sus programas estratégicos, entre ellos: Promoción de la Lectura y Bilingüismo desde primera infancia, Convivencia Escolar, Crack the Code, Escuela Innovadora y Emprendedora, Riwi y Doble Titulación.

El jurado destacó no solo el grado de innovación de estas iniciativas, sino también su transversalidad y la capacidad de articulación institucional, elementos que han consolidado a la escuela como un espacio donde los jóvenes reciben una formación integral y orientada a los desafíos del siglo XXI.

“Este reconocimiento confirma que en Barranquilla estamos construyendo una educación que transforma vidas. Nuestros estudiantes hoy tienen más oportunidades para aprender, crear y proyectar su futuro gracias a un modelo que apuesta por los aprendizajes fundamentales, las habilidades socioemocionales y la formación pertinente para el mundo laboral. Este premio es de toda nuestra comunidad educativa: docentes, rectores, directivos y familias que creen en la escuela como motor de cambio”, afirmó Paola Amar, secretaria distrital de Educación.

En Barranquilla la transformación educativa comienza desde la primera infancia, donde se ha consolidado un modelo que incluye atención integral, acompañamiento familiar, fortalecimiento socioemocional y experiencias innovadoras como el bilingüismo en los CDI.

Por su parte la directora del programa de Primera Infancia, Patricia Vargas, destacó: “Este reconocimiento demuestra que en Barranquilla la educación se transforma desde la primera infancia. Con el liderazgo del alcalde Alejandro Char, hemos demostrado que cuando se apuesta por los primeros años se construyen trayectorias educativas más sólidas y un futuro lleno de oportunidades para cada niño y cada niña”.