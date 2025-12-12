La ciudad de Barranquilla ya está lista para vivir el ambiente de una nueva final del fútbol colombiano este viernes cuando Junior enfrente al Deportes Tolima en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a partir de las 8:00 p. m.

Desde la Comisión Local de Fútbol –conformada por el Distrito, la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Ejército Nacional y el Ministerio Público– se instalará un puesto de mando unificado (PMU) a partir de las 3:30 p. m. para monitorear todas las acciones dentro y fuera del escenario deportivo.

Además, el Coloso de la Ciudadela abrirá sus puertas para recibir a la hinchada juniorista a partir de las 4:00 p. m.

Aquellos que asistirán por primera vez al Metro o que no han frecuentado algún partido de las instancias finales del torneo, deberán tener en cuenta las diferentes restricciones y medidas de movilidad dispuestas para el encuentro deportivo.

En el caso de los asistentes que deseen llevar su vehículo es importante conocer que solo hay disponibles cerca de 900 celdas de estacionamiento en el parqueadero de la zona occidental del Roberto Meléndez.

De igual manera, el traslado hacia la zona debe hacerse con precaución por los desvíos habilitados alrededor del estadio.

Los usuarios que transiten por la Murillo hacia la avenida Circunvalar lo podrán hacer por la carrera 4 hasta la calle 49, mientras que los que vienen por esta avenida y se quieren dirigir hacia la Murillo lo harán por la carrera 4, a la altura del colegio Olga Emiliani.

Cabe recordar que los abonados en palco y asistentes a la zona occidental tienen disponible el acceso después de la zona de parqueaderos, en la calle 46.

Además, permanecen las restricciones de los anteriores partidos con el cierre provisional en la avenida Las Torres, en la carrera 1A con calle 46. Así como también en la calle 46, con avenida Circunvalar.

Operación de Transmetro

El sistema de transporte masivo Transmetro informó que dispondrá de servicios troncales adicionales para el retorno de ciudadanos a las troncales Murillo y Olaya Herrera.

Estos servicios serán despachados desde la estación Joaquín Barrios Polo en sentido sur-norte, por demanda de pasajeros.

Además, los vehículos estarán habilitados únicamente para el descenso de usuarios en todas las estaciones hasta llegar a Joe Arroyo.

Por otro lado, habrá desvíos en la ruta alimentadora A2-1 Hipódromo desde las 4:00 p. m. hasta el final de la operación de la siguiente forma:

“Calle 45 - doble oreja puente Av. Circunvalar - calle 45 - avenida Las Torres - avenida Circunvalar - carrera 35B - calle 30 - carrera 30 - calle 18 - carrera 19 - calle 23 - carrera 26 - calle 24 - carrera 30 - calle 30 - calle 19 - avenida Circunvalar - Avenida Las Torres - calle 46 - carrera 1E - calle 45”.

Mientras tanto, habrá otro desvío para la ruta A6-6 Ciudadela de la siguiente forma:

“Estación Joaquín Barrios Polo - calle 45 - Av. Las Torres - carrera 6 sur - calle 49 - Av. Circunvalar - calle 51B - carrera 10 sur - calle 49 - carrera 1 sur - (se omite calle 47 - carrera 7 sur - calle 46 - carrera 1E) - calle 47 - carrera 2E - calle 45 – Estación Joaquín Barrios Polo”.