Con una inversión de más de cinco mil millones de pesos durante el año 2025 y por instrucción del alcalde Alejandro Char, cerca de 5.083 adultos mayores de Barranquilla cuentan con el subsidio distrital Adulto Mayor, el cual representa 160.000 pesos bimestrales para su bienestar.

Le puede interesar: Acemi revela que ajuste del UPC para 2026 deberá ser de un 17.33 % para evitar déficit en el sistema

La Alcaldía de Barranquilla anunció que, desde este jueves 11 hasta el próximo martes 30 de diciembre, los beneficiarios podrán cobrar el sexto pago 2025 del subsidio distrital correspondiente al bimestre noviembre - diciembre en los 92 puntos de Efecty habilitados en Barranquilla.

“Desde hoy inicia el sexto pago del Subsidio Distrital del Adulto Mayor 2025. Del 11 al 30 de diciembre, nuestros abuelitos podrán reclamar su pago del bimestre noviembre-diciembre en cualquiera de los más de 90 puntos de Efecty habilitados en toda Barranquilla. Este año hemos acompañado a más de 5.100 adultos mayores con este subsidio, una inversión de más de $5 mil millones pensada para apoyar su bienestar. Al momento de cobrar, les recordamos llevar su cédula en físico y revisar el cronograma de cobro según el último dígito del documento, informó el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta de X.

Tal y como lo mencionó, los beneficiarios podrán acercarse en cualquier punto Efecty a partir de este jueves 11 de diciembre. Es de resaltar que del viernes 12 de diciembre hasta el martes 30 de diciembre, la atención será desde las 8:00 a.m., y deberán presentar su documento de identidad en físico y teniendo en cuenta los últimos dígitos de la cédula según el siguiente cronograma:

Cortesía

Se les recomienda a los adultos mayores beneficiarios que en la ventanilla de pago de Efecty especifiquen el número de proyecto de pago 112478 Pagos Barranquilla, y así evitar confusiones con otros programas de subsidio que se realizan a través de Efecty.

Este es el enlace de consulta si tiene pago: https://appbaq.barranquilla.gov.co:9494/Adulto_Mayor/Con_100.jsp. Por otro lado, los puntos de pago pueden ser consultados en este enlace: https://barranquilla.gov.co/puntos-de-pago-efecty-subsidio-distrital.

En caso de cualquier información adicional que se requiera, puede comunicarse a través de la línea de atención 6053399421, también al correo institucional auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co. o acercarse a cualquiera de los puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla: