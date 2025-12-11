A pocas semanas de conocerse el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - ACEMI - reveló que, bajo la metodología utilizada por el Gobierno para el cálculo del comportamiento del gasto en salud, se debería aumentar en un 17.33% la unidad para garantizar la correcta atención de todos los colombianos en el sistema.

Este análisis de ACEMI tuvo en cuenta varios factores como el gasto en salud reportado en 2024, el ajuste por inflación y el crecimiento de las funciones.

“A partir del 1 de enero la UPC legal en el Régimen contributivo debe ser de $1.785.164 y en el Régimen subsidiado de $1.552.403, si se aplicara la misma proporción de ajuste. Es importante señalar que el proceso de construcción de la UPC para este año, cuya

metodología no fue ajustada, presentó nuevamente la eliminación de un número significativo de registros, es decir servicios prestados a los pacientes”, informó.

De igual manera, la asociación argumentó que: “para el caso de las EPS de ACEMI se eliminó el 6.3% del gasto en salud que equivale a más de 2.1 billones de pesos, que el sistema de salud efectivamente consumió y que no se tendrán en cuenta para el cálculo de la UPC. Esto deriva en la subestimación de la prima”.

Sumado a esto, mencionó que “la incorporación de los análisis realizados por ADRES como ejercicios de contraste, controvertibles técnicamente, no calificaron para ser parte del ejercicio de cálculo de la UPC, entre otras razones porque no es de su competencia y porque los mismos presentan errores metodológicos y conclusiones que inducen a error”.

Mientras tanto, Acemi reiteró el llamado para contar con un proceso de

retroalimentación suficiente y detallado que permita establecer lineamientos claros desde el Ministerio de Salud.

“Esto contribuye a que no se eliminen registros y se consolide una base cierta del gasto en salud del país. Una prima insuficiente es un sistema deficitario donde los agentes operan con precariedad y los pacientes y usuarios son los más afectados.

Fue enfática en que: “se estima que a diciembre 31 de 2025 el déficit del periodo alcanzará los 9 billones de pesos, que se suma al de años anteriores y que están representados en carteras atrasadas entre todos los agentes”.

Ante este panorama, el gremio también señaló la importancia de pagar con oportunidad el componente de Presupuestos máximos que cubre buena parte de los medicamentos de alto costo.

“Tenemos que los recursos adicionales para garantizar un ajuste técnico de la UPC del 17.33% en el 2026 serían del orden de $15.3 billones, entonces hay que dar a conocer que en el mismo año, el Presupuesto General de la Nación contempla un aumento del 17.0% en el presupuesto del sector salud, lo que representa $10.5 billones adicionales respecto del presupuesto actual”, comentó.

Agregó que: “a estos recursos se suman otros adicionales por contribuciones parafiscales, rentas cedidas a los entes territoriales, entre otros, que permitirían financiar el ajuste propuesto”.

De esta manera, ACEMI resaltó que es urgente priorizar el aseguramiento de los colombianos, y que no es compatible a mayor inversión en infraestructura y equipos básicos de salud, con el desfinanciamiento persistente de la UPC.

“Esta sería una decisión política poco costo efectiva, que derivaría en mayor enfermedad y mayor gasto con el paso del tiempo. Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno nacional, para adelantar en estas semanas que quedan del año 2025, un cálculo riguroso, reproducible y suficiente, y acatar las órdenes de la Corte Constitucional, que permitirá la revisión de la metodología de cálculo de la UPC”, sostuvo.

Informe de Supersalud

Al cierre del mes de octubre del 2025, la información reportada a la Superintendencia Nacional de Salud al cierre de octubre de 2025 da cuenta de la mayor siniestralidad que ha tenido el sistema en su historia.

Según ACEMI, los datos agregados de todas las EPS indican que este indicador supera el 111%, donde destaca el mal resultado de las EPS intervenidas y se desconoce el de la Nueva EPS.

Además, el resultado “refleja con claridad que la necesidad de ajuste de la UPC para 2025 era mucho mayor al que finalmente se aprobó por el Gobierno”.