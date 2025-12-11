La Gobernación del Atlántico entregó este jueves las obras de ampliación y dotación del Hospital de Repelón, una intervención de $8.000 millones que permitirá ofrecer por primera vez servicios de parto, hospitalización materna y urgencias obstétricas dentro del municipio.

Con esta modernización, 29.193 habitantes tendrán acceso a un centro asistencial con mayor capacidad resolutiva, evitando traslados a Sabanalarga, Baranoa o Barranquilla.

La ampliación abarcó 2.054 m² de infraestructura, de los cuales 766 m² corresponden a nueva construcción, incluyendo sala de partos, áreas de observación y hospitalización, redes de gases medicinales, planta eléctrica, sistema contraincendios y modernización de redes eléctricas e hidrosanitarias. También se habilitó un nuevo acceso para ambulancias y espacios administrativos y de personal médico.

El proyecto incluyó dotación biomédica y tecnológica con equipos como desfibriladores, bombas de infusión, electrocardiógrafo, mesa de partos, incubadora de transporte, camas-cunas, monitores de signos vitales y computadores, además de mobiliario y elementos para la operación hospitalaria.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa destacó que la obra impacta positivamente a la comunidad.

“Estamos entregando un hospital totalmente ampliado y dotado, con 2.054 metros cuadrados de infraestructura y equipos de última tecnología, a la altura de cualquier clínica del departamento y lo más importante es que esta obra devuelve la dignidad y la tranquilidad a nuestras mujeres. Los niños de Repelón nacerán en su tierra”, afirmó el mandatario.

Además señaló la visión de convertir la ESE en un hospital regional para municipios cercanos, incluso del departamento de Bolívar.

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, afirmó que la modernización mejora la oportunidad de respuesta, especialmente en salud materna.

“Con esta ampliación, elevamos la atención y mejoramos la oportunidad de respuesta, especialmente en salud materna. La nueva infraestructura y la dotación biomédica permiten prestar servicios seguros y con estándares que se alinean a la red departamental, un logro tangible del compromiso de esta administración”, enfatizó el secretario.

La gerente del hospital, Liny González Bolívar, señaló que la institución contará con atención especializada en ginecología, pediatría y medicina interna.

“Recibimos esta obra con el orgullo de ponerla al servicio, ofreciendo una atención humanizada y resolutiva con servicio de especialistas en ginecología, pediatría y médico internista”, sostuvo.

El alcalde Jorge Reales Martínez resaltó que cerca de 120 mujeres embarazadas serán las primeras beneficiarias directas de la nueva sala de partos y consideró el proyecto como un avance histórico para el municipio.

“Esta obra es un avance histórico. Garantiza que nuestras mujeres ya no tengan que salir del municipio para traer a sus hijos al mundo. Fortalece nuestra capacidad local y devuelve tranquilidad a miles de familias”, mencionó Martínez.

Esta intervención se suma a las obras desarrolladas en años anteriores: el área de Urgencias entregada en 2016 y la Consulta Externa habilitada en 2013, consolidando un proceso de expansión progresiva del hospital en beneficio de la comunidad.