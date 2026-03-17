Ana María Vesga, presidenta de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Acemi), también se pronunció sobre el anunció del presidente Gustavo Petro sobre liquidar las EPS que están en quiebra.

En Blu Radio, la dirigente indicó que le preocupa que el anuncio del presidente no quedó claro y que se trate de algo tan serio como la vida de los colombianos y el sistema de salud.

“No es claro nada de lo que dijo el presidente... lo que sí creemos es que nuevamente el gobierno está jugando con la vida de los colombianos”, dijo.

Vesga indicó que, técnicamente, las únicas entidades que hoy podrían calificarse como “quebradas” por el incumplimiento de sus indicadores patrimoniales son precisamente las ocho EPS que ya han sido intervenidas por el mismo gobierno.

Desde Acemi coinciden con otros sectores en que los anuncios del presidente Petro son otro intento de adelantar la reforma a la salud por medio de decretos. Incluso se habla de que hay un intento de consolidar a la Nueva EPS como el gran operador único del aseguramiento en el país.

Advirtió en la entrevista que las EPS privadas que aún no han sido intervenidas han logrado “aguantar” los esfuerzos del gobierno, a pesar de las inmensas dificultades financieras que enfrentan.

Por otro lado, también cuestionó la falta de transparencia en la situación financiera de la Nueva EPS: “Eso es una caja negra”, sentenció Vesga, agregando que tiene pasivos que podrían oscilar entre los 15 y 20 billones de pesos.