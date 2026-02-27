La presidenta del gremio de las EPS, Acemi, Ana María Vesga, advirtió este viernes que con el nuevo decreto del Gobierno sobre las EPS solo quedará una EPS en más de 700 municipios.

Se trata del Decreto 182 para redistribuir 6,5 millones de afiliados teniendo en cuenta la población de cada municipio y departamento y el número de afiliados de cada EPS.

Por ello, Vesga advirtió en la emisora Blu Radio: “Usted no puede hacer un movimiento para llevar a la gente de una EPS buena a una EPS donde lo van a dejar morir”, agregando que cerca de 4 millones de usuarios serían trasladados a EPS con problemas e intervenidas por la Superintendencia de Salud.

“Hoy el Gobierno lo que está haciendo es repetir un acto que está suspendido. Y la segunda consideración que no está teniendo en cuenta el Gobierno es que para que eso se dé, usted tiene que garantizar que a la gente se le va a pasar de una EPS buena a otra EPS buena. (...) Entonces, la falta de balance estructural entre los agentes hace que ese movimiento, que repito, en la teoría se podría hacer de manera ordenada, de manera técnica, con una sostenibilidad de las capacidades de los agentes, pues está haciendo con una enorme improvisación y riesgo para la población”, alertó.

Así mismo, criticó la presidenta de Acemi que “en más de 700 municipios solo estará una EPS disponible. Allí no hay libertad de elección porque solamente tendrá una opción”.

Y cuestionó finalmente el caso de la intervenida Nueva EPS, que pasaría de 11 millones a cerca de 15 millones de afiliados, pese a tener problemas financieros: “Tenemos un sistema frágil, fragmentado y con muchas dificultades. Lo que vamos a ver es una crisis mayor. (...) Estas EPS presentan una situación patrimonial muy crítica, una fragilidad operativa y un incremento de quejas, reclamos y tutelas”.

Concluyó por lo tanto Vesga que “la solución no está en mover pacientes: la solución está en resolver la fragilidad estructural financiera y administrativa del sistema”.