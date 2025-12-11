Luego de que los concejales de Barranquilla evidenciaron con un estudio las fallas en la infraestructura de la actual sede del Concejo, el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes autorizó la intervención de un inmueble que se encuentra en la calle 70 N° 61 – 11, y corresponde a una edificación de principios del siglo XX que tiene dos plantas de altura y un semisótano.

Este lugar será la nueva planta física del Cabildo Distrital y está ubicado entre los barrios Prado y Bellavista. En conversación con EL HERALDO, el concejal Juan José Vergara Díaz reveló que el presupuesto preliminar asignado para la compra y adecuación de este inmueble es de $14 mil millones de pesos.

“Con base en las sesiones —tanto de comisión como plenaria del Concejo— dentro del estudio del presupuesto, logramos que el Distrito, que además tiene la buena voluntad y un alcalde comprometido, destinara unas partidas para arrancar con la remodelación de la nueva sede del Concejo de Barranquilla”, explicó el miembro del cabildo.

Cortesía Concejal Juan José Vergara Díaz

Puso de presente que el presupuesto se sancionará, finalmente, en enero, y que, en caso de que las obras empiecen el mismo mes, en unos siete u ocho meses el Concejo gozaría de una nueva sede.

“Ya están listas las partidas y sé que hay conversaciones avanzadas con la dueña del inmueble. Creo que muy pronto comenzarán los arreglos para adecuarlo y que el Concejo pueda sesionar allí”, informó a esta casa editorial.

Y añadió: “el Concejo de Barranquilla no es de los concejales; es de la ciudad de Barranquilla. Es un patrimonio inmueble que debe quedar para los futuros concejales, para que tengan una sede digna. Nosotros estamos de paso: somos elegidos por cuatro años, pero el Concejo debe seguir hacia adelante con instalaciones adecuadas, donde todo el personal administrativo pueda trabajar de manera óptima”.

Detalles de la intervención

Hace menos de un mes, EL HERALDO conoció la propuesta de recuperación que fue aprobada por Minculturas, la cual comprende la adecuación para una unidad administrativa, conforme a lo permitido por la normatividad vigente.

De esta manera, la zona de la cava de vinos será adaptada para la papelería y archivos, mientras que la planta baja será adaptada para incluir una recepción, nueve oficinas de concejales y cuatro baños.

En el segundo piso se dispondrá de un área para 43 estaciones de coworking, una oficina presidencial y tres baños, además de un ascensor para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

El edificio anexo, por su parte, albergará un sótano donde se ubicará el cuarto eléctrico, la planta eléctrica, cuarto de basuras, las 18 plazas de parqueo y un ascensor; en la planta baja habrá espacios para oficinas para los concejales, un recinto principal para sesiones y áreas abiertas para control de audio y periodismo. También contará con un espacio para el público espectador, dos baños, un cuarto de aseo y un ascensor.

En la planta alta se habilitará un espacio de oficinas para concejales, una sala de juntas, dos baños, un cuarto de aseo y un ascensor. Este volumen tendrá dos accesos: el primero para todo el personal administrativo y trabajadores y el segundo exclusivamente para el público espectador y periodistas.