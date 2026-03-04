La reconocida actriz y presentadora Jessica Cediel hizo público su respaldo a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien participará en la Gran Consulta por Colombia, uno de los procesos internos que se celebrarán simultáneamente con las elecciones legislativas el próximo domingo 8 de marzo.

Los seguidores de Cediel quedaron sorprendidos al verla junto a Valencia en un video público, portando la camiseta ‘Uribestia’, insignia de la campaña de este partido de derecha.

A través de las redes sociales, Jessica dejó clara su simpatía por la propuesta política de la aspirante conservadora, causando polémica en algunos internautas, y en otros un apoyo total.

“Estoy feliz y muy emocionada de hacer parte de este proyecto. Independientemente de ser una figura pública, amo a Colombia y quiero que Colombia esté en manos seguras… Mi candidata es Paloma Valencia y estoy muy contenta”, manifestó Cediel, en medio de un encuentro con la senadora.

En el video, que se hizo viral, Cediel aparece vistiendo una gorra azul que dice “Paloma” junto a la camiseta azul que se popularizó dentro del Centro Democrático, que tiene un burro como imagen y un escrito que dice “Uribestia”.

La presentadora bogotana incluso citó pasajes bíblicos en su mensaje y destacó su sentido de patriotismo, sin ocultar su entusiasmo por el proyecto político que lidera el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.