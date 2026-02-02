El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó en la noche de este lunes 2 de febrero el ataque con artefacto explosivo dentro de la Cárcel Distrital El Bosque y el número de víctimas que dejó este hecho cometido, al parecer, por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Recordemos que hacia las 5:00 de la tarde empezó a circular información en redes sociales sobre una explosión dentro del centro de reclusión y de unos guardianes heridos.

De acuerdo con información preliminar, sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el centro penitenciario y, desde el exterior, lanzaron un artefacto explosivo (granada) al interior de las instalaciones. El elemento detonó y causó heridas a dos personas que se encontraban prestando servicio.

Los guardas lesionados fueron identificados como James Fabián Balza Jiménez, de 35 años, y Luis Eduardo Santana Gutiérrez, de 36 años.

Según el comandante de la Policía, los funcionarios fueron trasladados de manera inmediata a un centro asistencial del sector, donde reciben atención médica especializada.

Así mismo, el general Camelo indicó que se activó de forma inmediata el plan candado en la zona y dispuso todas sus capacidades investigativas y operativas, con el apoyo de las unidades de investigación judicial y de inteligencia, con el fin de establecer las circunstancias del hecho e identificar y capturar a los responsables.

Detectives evaluaban distintas hipótesis sobre el atentado, entre estas una relacionada con un supuesto panfleto amenazante que circuló en redes sociales, al parecer firmado por el Bloque Resistencia Caribe (los Costeños), en el que exigían el traslado de unos miembros de ‘los Pepes’ señalados de extorsiones y homicidios.