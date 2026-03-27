El Mundial todavía no empieza, pero su sonido ya se está construyendo. En medio de esa previa aparece el nombre de J Balvin, quien participa en el lanzamiento de ‘Jump’, una canción pensada para acompañar el ambiente del Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema hace parte de una campaña global de una compañía de bebidas, que busca conectar con el público del fútbol a través de la música. Aunque no es la canción oficial del torneo, sí se suma a ese grupo de producciones que comienzan a sonar meses antes y que ayudan a crear el ambiente mundialista.

‘Jump’ reúne artistas de distintos géneros. Además de Balvin, participan la cantante Amber Mark, el baterista Travis Barker y el guitarrista Steve Vai.

Balvin lleva la voz principal, Amber Mark aporta una parte más melódica, Travis Barker marca el ritmo con batería en vivo y Steve Vai suma guitarras que le dan fuerza al sonido.

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Un clásico adaptado a lo nuevo

La canción toma como base un tema muy conocido de Van Halen, lanzado en 1984. Esa versión original es recordada por su energía y su característico sonido de sintetizador.

Ahora, la propuesta cambia. Mantiene algunos elementos del tema original, pero los mezcla con sonidos actuales: ritmos urbanos, efectos electrónicos y una producción más moderna.

Aunque el torneo aún no arranca, la emoción ya se siente. Y la música juega un papel importante en esa previa. ‘Jump’ no será el himno oficial, pero sí es una de esas canciones que empiezan a acompañar a los fanáticos desde ahora.

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Letra

I get up (yeah) and nothing gets me down

You got it tough, I’ve seen the toughest around (leggo, leggo)

And I know, baby, just how you feel (latino gang)

You got to roll with the punches and get to what’s real

--

Can’t you see me standing here?

I got my back against the record machine

I ain’t the worst that you’ve seen

You see what I mean? (Yeah)

--

Might as well jump (jump)

Go ‘head and jump (leggo, leggo)

Won’t you come on then jump?

Might as well jump

Oh!

Yeah

--

Esto es pa’l que siempre apoyó y el que no me la dio (yeah)

Yo siempre voy a ir a mí en cualquier estadio (leggo)

De esto se habló en televisión, las rede’ y la radio (wuh)

Nos movemo’ como familia, no solitario (wah)

Moviendo el balón se baja la tensión ya llegando a la zona (ja)

No cogemo’ presión, somos una fusión de un millón de personas (personas)

Al momento de gloria, el público se abraza, grita y ovaciona (gol)

--

El fútbol es nuestro idioma

Aquí todos somos mi gente

Porque solo no fue suficiente

Celebramos un gol con euforia (gol)

Y se escucha en todo el continente

--

Estamo’ a un paso de la victoria

El ambiente se puso caliente

Aquí hay que sudar la casaca (casaca)

El nombre y el número no miente

J Balvin, man

--

Can’t you see me standing here?

I got my back against the record machine (oh, oh)

I ain’t the worst that you’ve seen

Oh, can’t you see what I mean? (Yeah)

--

Might as well jump (jump)

Go ‘head and jump (leggo, leggo)

Won’t you come on then jump?

Might as well jump

Oh!