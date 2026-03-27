El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció el pasado 26 de marzo la designación de José Alberto Bedoya Ramos como nuevo director ejecutivo de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, CLENA, decisión tomada por la asamblea de corporados de esta entidad, conformada por la Gobernación del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Fundación Santo Domingo.

La llegada de José Alberto Bedoya responde al propósito de fortalecer una institución esencial para la preservación de la memoria histórica y la identidad cultural del Atlántico y el Caribe. “Estamos confiando en un profesional con amplia trayectoria, visión estratégica y capacidad de articulación para liderar este proceso de transformación que requiere la CLENA”, señaló el gobernador Eduardo Verano.

El mandatario agregó que “queremos una CLENA más activa, articulada y con mayor presencia en el territorio, que dialogue con las comunidades, dinamice los procesos culturales y contribuya a consolidar al Atlántico como referente en gestión cultural en el país y el Caribe. Este es un paso firme hacia una institucionalidad cultural más sólida, moderna y conectada con los desafíos actuales”.

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La designación marca un nuevo capítulo para la CLENA, entidad dedicada a la preservación de la memoria histórica y a la gestión cultural del departamento y la región. A través de su labor, la corporación contribuye al fortalecimiento del patrimonio, al desarrollo del capital cultural y a la dinamización de iniciativas que promueven la inclusión productiva y generan oportunidades para las comunidades.

“Recibo este reto con el compromiso de consolidar a la CLENA como un espacio de encuentro, pensamiento y acción cultural que contribuya al posicionamiento del Atlántico en escenarios culturales de mayor visibilidad”, expresó el director ejecutivo, José Alberto Bedoya.

Este nombramiento hace parte de las apuestas por consolidar a la CLENA como un actor clave en la promoción de la cultura del Atlántico, fortaleciendo su capacidad para impulsar proyectos, generar alianzas y posicionar la cultura como motor de desarrollo territorial. La Gobernación del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Fundación Santo Domingo impulsarán de manera articulada el fortalecimiento de la CLENA, la consolidación de alianzas y la proyección del Atlántico en escenarios culturales de mayor visibilidad.

“Desde la CCB, destacamos que, en 2025, la Biblioteca Piloto del Caribe, programa cultural de esta entidad, se consolidó como motor de acceso al conocimiento y cohesión social en nuestra región. Con más de 9.582 usuarios en sala y la realización de 8.270 eventos culturales, este espacio reafirma su papel como un punto de encuentro vivo entre la educación, la cultura y la comunidad”, indicó Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la CCB y presidente de la Asamblea de Miembros Corporados.

“Desde la Fundación Santo Domingo, estamos comprometidos con el impulso de las industrias creativas y culturales, así como del turismo cultural, considerados sectores estratégicos para el desarrollo del departamento y de la región. En este sentido, continuaremos promoviendo el fortalecimiento institucional de la CLENA, para que maximice su impacto y se convierta en un verdadero integrador de la cultura en el Caribe”, aseguró José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo.

Entre las prioridades definidas se encuentra el fortalecimiento de la infraestructura cultural del departamento, a partir de un proceso de seguimiento y evaluación que permita orientar su desarrollo y sostenibilidad. En este marco, se impulsarán proyectos estratégicos como la Casa de Meira del Mar y otros espacios de alto valor patrimonial, entre ellos La Cueva, con el propósito de consolidarlos como referentes para la preservación y activación de la memoria cultural del Atlántico.

De manera complementaria, se promoverá el posicionamiento de las distintas manifestaciones y actividades culturales, fortaleciendo su visibilidad y su capacidad de contribuir a la construcción de identidad y al desarrollo territorial.

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PERFIL DE JOSÉ ALBERTO BEDOYA RAMOS

José Alberto Bedoya Ramos cuenta con cerca de tres décadas de experiencia en el sector financiero y social. Es administrador de empresas de la Universidad del Norte, con especialización en Finanzas, y actualmente cursa una maestría en Historia.

Se ha desempeñado como director regional de Barranquilla y Atlántico en la Fundación Santo Domingo, donde lideró durante 14 años iniciativas de desarrollo económico y social, incluyendo programas de fortalecimiento empresarial y cultural con impacto en la región Caribe.

Su trayectoria en la gestión de proyectos estratégicos, así como su capacidad para articular alianzas con actores públicos y privados, lo consolidan como un líder comprometido con el desarrollo cultural, social y económico del Atlántico.