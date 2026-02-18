La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por cuatro meses al exsecretario de educación de Sucre, Gregorio de Jesús Casas Rojas.

La decisión, de primera instancia, fue tomada porque este, según el Ministerio Público, le dio inicio “con más de un mes de retraso al PAE del año 2021”, además dejó de ejecutar recursos y con ello “afectó a miles de estudiantes”.

Dice la Procuraduría que el entonces secretario de educación del año 2021 de Sucre incumplió sus deberes de planeación y puesta en marcha del PAE.

Comprobó el órgano disciplinario que “el servicio de alimentación escolar empezó a operar el 15 de marzo de 2021, no obstante, el calendario académico inició el 1 de febrero de la misma anualidad, generando una interrupción injustificada en la que los niños, niñas y adolescentes dejaron de recibir el complemento alimentario al que tenían derecho”.

Además “demostró que, a pesar de existir mayor disponibilidad de recursos, alrededor de 19.406 millones de pesos para contratar este servicio para los estudiantes, más de $ 2.808 millones quedaron sin comprometer ni ejecutar, mientras la cobertura del PAE se redujo frente a la vigencia 2020”.

Casas Rojas, con su conducta, afectó “el adecuado funcionamiento de la administración pública y el goce efectivo de derechos de la población escolar más vulnerable”.