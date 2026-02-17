El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Jorge Eduardo Londoño Ulloa, visitó el departamento de Sucre para impulsar el turismo sostenible y seguir fortaleciendo la formación para el empleo en esta parte del país.

El funcionario, acompañado de una comisión de la regional Sucre, visitó los municipios de Colosó, en la región de los Montes de María, y Tolú, en el Golfo de Morrosquillo.

En la primera población visitó el corregimiento Chinulito, donde implementarán el “Diseño de productos de turismo experiencial: Sendero del Mono Tití”, específicamente las veredas El Cerro y El Mico.

Esta iniciativa se proyecta como una experiencia integral que articula naturaleza, cultura y memoria del territorio, que surgió a partir de una iniciativa de estudiantes y egresados de la institución educativa local, pero que es liderada por una asociación comunitaria conformada por 68 familias que participan activamente en la gestión y operación de la ruta ecoturística.

“Esta es la concreción de la Investigación Acción Participativa (IAP), donde son las comunidades las que producen y generan procesos de desarrollo. En esto el Sena viene trabajando desde hace año y medio. Es el ejemplo de cómo la comunidad puede construir soluciones. Esperamos que antes de finalizar este año podamos ver materializado este hermoso propósito”, indicó Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

Nuevos programas

Mientras que en Tolú el director del Sena estuvo en la subsede de la Escuela de Gastronomía y Turismo del Golfo de Morrosquillo, donde exteriorizó su respaldo estratégico a los planes de fortalecimiento y crecimiento de la misma.

En compañía de Álvaro Villareal Díaz, director regional del Sena en Sucre, el director general se reunió con representantes de los sectores público y privado que son aliados estratégicos en la consolidación de la nueva oferta formativa y ampliación de la sede.

En la actualidad la subsede avanza en proyectos de fortalecimiento académico y ampliación de la oferta, estructurados en cuatro ejes principales: Gastronomía: creación de ambientes especializados para la innovación y la investigación en alimentos y bebidas; Gente de mar: continuidad del proceso de formación como Centro Certificado, acreditación otorgada recientemente por la Dirección General Marítima (Dimar); Nuevos programas tecnológicos: Gestión Logística, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Portuaria y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y Hotel escuela: implementación de un hotel escuela con estándar de referencia cinco estrellas, orientado a la formación de talento humano para el sector hotelero.

Adicionalmente, con el puerto de Compas como aliado estratégico, proyectan la adecuación de tres nuevos ambientes de formación en trabajo en alturas, espacios confinados y soldadura, iniciativa que contempla la adquisición de terrenos para su desarrollo.

“La subsede Tolú le apuesta a crecer para ofrecer una formación pertinente, oportuna y de calidad, que contribuya de manera efectiva al desarrollo económico y a la generación de empleo en la región”, afirmó Álvaro Villareal Díaz, director del Sena en Sucre.