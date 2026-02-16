Tras la finalización de la mayoría de los eventos del Carnaval de Barranquilla 2026, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial notificó que restablecerán el calendario de pico y placa en la vía 40 entre la calle 85 y la carrera 67B por desmontaje de palcos.

Le puede interesar: Con ‘Los Sonidos del Barrio’ se coronará a la nueva reina popular en la Plaza de la Paz

De acuerdo con la dependencia, esta medida, que rige para vehículos particulares, estará vigente hasta el jueves 19 de febrero.

Para el día martes 17 de febrero, habrá restricción en los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4; por otro lado, el miércoles 18 la medida aplicará para aquellos cuyas placan culminen en 5, 6, 7 y 8, y, finalmente, el jueves 19 serán los dígitos 9, 0, 1 y 2.

La Secretaría indicó que se contará con el apoyo de paleteros a lo largo de la vía 40 y orientadores de movilidad en las intersecciones para el paso de peatones y vehículos.

Además, aseveraron que estarán atentos para evitar las congestiones vehiculares por las labores que se adelantarán.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estará atenta para evitar congestiones en las vías durante el desarrollo del desmonte y aplicación de la medida”, indicaron en el comunicado.

Además: Barranquilla, una estación deseada en la ruta de aventureros argentinos

Ante estas medidas, la dependencia suele recomendar a los ciudadanos que, para evitar demoras en los desplazamientos, esté atento a las indicaciones de las autoridades de tránsito, programar sus recorridos con antelación, así como utilizar vías alternas.

“Invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas, programar sus recorridos con antelación y utilizar vías alternas”, indicó Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito.

Y recalcó que “estaremos atentos a cualquier novedad, trabajando para mantener una movilidad fluida”.