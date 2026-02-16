Este lunes será elegida la nueva reina popular del Carnaval de Barranquilla en medio de una noche que exalta la identidad, el talento y el liderazgo popular de las candidatas que representan el corazón de la ciudad.

El espectáculo recibe el nombre de ‘Los Sonidos del Barrio’ y es dirigido por Federman Brito. Será un recorrido por diversos ritmos como el tambor ancestral, la fuerza afro, la salsa, el merengue, los picós, la champeta y la verbena.

La puesta en escena iniciará con un poderoso opening titulado Sonidos del Tambor, donde la raíz afrocaribeña marcará el pulso de la noche. Luego, el público viajará al Salón Burrero, la tradición festiva de las esquinas que se transformará con KZ y Verbena, exaltando la cultura de los picós y la fiesta popular.

Más adelante, Barranquillero Arrebatao mostrará la alegría de la ciudad, para dar paso a Vía 40 de Ensueño, un homenaje a la majestuosidad de los desfiles. Finalmente, en un emotivo Fin de fiesta y coronación, los sonidos se unirán para proclamar a la reina Popular 2026.

El evento iniciará a partir de las 8:00 p. m. y la entrada estará habilitada, de forma gratuita, a partir de las 5:00 p. m. por la carrera 45 con calle 52.

En escena participarán los grupos de danza Matuna, Klama, África Mía, Pasión Latina y Son Latino, junto a más de 130 bailarinas, además del artista invitado Akanny, quienes darán vida a esta experiencia escénica que celebra la identidad de los barrios en Barranquilla.

El jurado calificador estará integrado por Valeria Abuchaibe Rosales, reina del Carnaval de Barranquilla 2018; Yilda Castro Mercado, directora de Fenalco Seccional Atlántico; Ángela Jaramillo, diseñadora de moda; Tatyana Bolívar Vasilef, directora de Extensión y Servicio de la Universidad Simón Bolívar; y Alejandro Mastrángelo, diseñador y crítico de moda.

La elección y coronación del Reinado Popular 2026 será transmitida en streaming a través de los canales oficiales de Carnaval de Barranquilla en Facebook y Youtube.

Más eventos

A partir de las 2:30 p. m. se cumplirá la Disfrazatón, partiendo de la avenida Murillo con calle 44.

Cerca de 200 disfraces y comparsas que participarán en este evento organizado por la Fundación de Disfraces del Carnaval de Barranquilla (Fundicaba).

Estará liderado por el caporal 2026, Esteban Bermúdez, quien irá como congo. El recorrido baja hasta la plaza del Pescado, luego llega al barrio Galán y desemboca en el polideportivo del barrio la Magdalena.

A partir de las 4:00 p. m. se desarrollará el Sur Quilla Fest en la calle 54, entre las carreras 35 y 37. Este encuentro musical reafirma el compromiso con la salvaguarda de las tradiciones y el fortalecimiento del talento artístico local.