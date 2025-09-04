En hechos que están siendo investigados por la Policía Nacional, una mujer oriunda de la vereda Las Casitas, municipio de Valledupar, fue asesinada a machetazos junto con su hijo de 2 años, en San Vicente de Chucurí, Santander.

El suceso aún no está claro, sin embargo, se conoció que Cristina Isabel Rodríguez Cano murió a causa de varias heridas causadas con machete, al igual que su pequeño hijo.

EL HERALDO estableció que Rodríguez Cano junto a su compañero sentimental trabajaban en una finca de una vereda del municipio santandereano. La mañana de este jueves 4 de septiembre, el hombre habría salido a realizar unas diligencias y ella quedó junto al niño en la vivienda.

En ese lapso de tiempo un sujeto no identificado habría llegado a la estancia para cometer un hurto, y al parecer, Cristina Isabel intentó defenderse, pero fue atacada con el arma blanca como también su niño.

Su pareja al regresar encontró la dantesca escena y se percató que la motocicleta no estaba en la vivienda, ya que el ladrón se la había llevado. De inmediato pidió ayuda y la comunidad dio aviso a la Policía Nacional.

Este caso ha causado total consternación en Las Casitas, donde principalmente los familiares de la mujer están inconsolables. Habitantes de esta vereda indicaron que la occisa era hija de Rafael Rodríguez Montero, y Mariela Cano, ya fallecida.

Versiones preliminares también señalaron que el presunto homicida habría sido capturado por la Policía Nacional cuando estaba vendiendo la motocicleta hurtada.