Aprovechando la presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, en la Mojana, donde lideró la colocación de una piedra más en la construcción de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre, veedores y líderes comunales de la zona le solicitaron revisar los dos contratos que hay sobre este tramo.

Una de esas voces fue la del veedor Neiman Estrella Acevedo, quien considera que con los 154 mil 236 millones de pesos destinados por el Gobierno Nacional se pueden construir más de 13 kilómetros y medio de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre. Estima que pueden ser 20 kilómetros, aunque el proyecto nació con 10.

“El consorcio contratista con la complacencia de Findeter e Invías se han parado en que hoy alcanza solo para 13.5 kilómetros y que como lo acordaron en la mesa técnica la semana pasada en la Gobernación de Sucre, harán un esfuerzo para adicionar un recurso para construir 2.5 kilómetros adicionales para llegar hasta 16 kilómetros pero de este compromiso ni siquiera hay acta sino que todo ha sido de boquilla”, expresó Neiman Estrella, que es además el presidente de Codemojana y miembro de la veeduría.

Sin embargo, Elkin Vanegas, uno de los líderes del paro en pro de esta vía, le dijo a EL HERALDO, que si bien no hay de momento un acta que respalde la construcción de los 16 kilómetros, sí existe el compromiso de Findeter en ese tema y ellos esperan que la próxima semana quede sentado en un documento.

Cortesía Veedores y líderes comunales de la zona le solicitaron a la mintransporte revisar los dos contratos que hay sobre este tramo.

Demoras

Los veedores también le expresaron a la ministra de Trabajo su malestar por el retraso del primer contrato suscrito en diciembre de 2021 para la construcción de 4 kilómetros de pavimento en sentido cabecera de Sucre-Sucre–El Cauchal por valor inicial de 14 mil millones y que a pesar de que Invías adicionó $3.500 millones para aumentar de 4 a 5 kilómetros de pavimento, “hoy según la gobernación de Sucre, entidad contratante, esos 17.500 millones solo alcanzarán para construir 2.7 kilómetros de pavimento y desde el año 2021 solo se han construido 400 metros con el agravante que varias placas o losas ya presentan fisuras porque está construyendo con material de mala calidad”, dijo Estrella.

Ante estos pedidos la ministra se comprometió a revisar los dos contratos y en las próximas semanas generará un informe para ser presentado a la comunidad y veedores sobre los hallazgos a que haya lugar.

Además revisará el contrato de mejoramiento y rehabilitación del tramo San Marcos-Majagual.

La ministra Rojas Mantilla sostuvo que la vía El Cauchal-Sucre-Sucre es un proyecto que responde a una necesidad histórica de las comunidades que durante años han enfrentado dificultades de movilidad en una vía destapada que en temporada de lluvias se convierte en barro e incomunicación, afectando el transporte de productos, el acceso a servicios de salud, educación y la conexión entre municipios.

“Hoy le estamos cumpliendo a las comunidades de la Mojana con hechos, no con eventos. Esta obra es una inversión real del Gobierno Nacional que busca proteger a la gente, mejorar la conectividad y garantizar una vía segura incluso en temporada de lluvias. Aquí no venimos a poner primeras piedras: venimos a ejecutar obras que transforman vidas”, afirmó la Ministra de Transporte que llegó a la Mojana a las 8:30 de la mañana de este jueves en un helicóptero.