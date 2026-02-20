La Cumbre de Gobernadores que se realizó el jueves en la ciudad de Montería fue el escenario en que los mandatarios del país, en asocio con representantes del Gobierno nacional y jefes de los organismos de control y hasta electorales, analizaron diversas problemáticas que aquejan al país y a sus habitantes.

Los estragos de la atípica temporada de lluvias estuvieron en la agenda, máxime cuando el departamento de Córdoba es el más azotado al tener 62 mil familias damnificadas que representan a más de 200 mil personas en 25 de sus 30 municipios.

Erasmo Zuleta Bechara, gobernador de Córdoba, informó que los estragos causados por las inundaciones están estimados en 3 billones de pesos.

Además, sostuvo que el departamento debe seguir adelante y no permitir que los efectos de la actual emergencia climática golpeen aún más la economía local.

“El mensaje es claro: Colombia son sus regiones. Aquí hoy está el país representado en sus gobernadores, dando no solamente un respaldo al departamento en esta situación que vivimos, sino diciendo que lo que le pase a Córdoba, le pasa a Colombia”, expresó Zuleta Bechara.

Fue enfático en que, pese a la emergencia, el departamento debe seguir impulsando su agenda de desarrollo y progreso. En este sentido, confirmó que Córdoba estará presente en la Feria Nacional de Anato, la vitrina turística más importante del país y en junio hará su tradicional Feria de la Ganadería.

Investigaciones

Por su parte el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que en menos de un mes se conocerán las primeras decisiones disciplinarias originadas de las investigaciones que adelantan por las inundaciones que golpearon a Córdoba, pues si bien las intensas lluvias incidieron también habría alguna responsabilidad en Urrá, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro.

Traslado de puestos

Estas afectaciones por inundaciones llevaron a muchas familias a salir de sus territorios y hoy están, en su mayoría, en albergues que funcionan en colegios, estamentos que en época electoral, como la que se vive, son habilitados como puestos de votación.

Esto llevó al registrador nacional Hernán Penagos a recorrer muchas de estas zonas y al evidenciar las circunstancias anunció el traslado de mesas de votación en Montería y Lorica, entre otros. En las próximas horas se conocerán los nuevos puestos.

A denunciar

A propósito de las elecciones legislativas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también presente en la Cumbre de Gobernadores, llamó la atención de la ciudadanía para que denuncie las casas donde compran votos y a los que transportan el dinero para esa compra que serán judicializados.

FND El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en la Cumbre de Gobernadores donde Córdoba fue anfitrión.

Anunció que 246 mil miembros de la Fuerza Pública protegerán las elecciones del 8 de marzo.

Con relación a la emergencia por inundaciones que afronta Córdoba, el ministro destacó el papel de los uniformados que en estos momentos atienden esos casos y también los preparativos de las elecciones.

La Cumbre de Gobernadores terminó con el compromiso de la Federación Nacional de Departamentos de seguir enviando ayudas para los damnificados de Córdoba y con la elección del nuevo presidente representante de los mandatarios, cargo que ahora ocupa la mandataria del Meta, Rafaela Cortéz Zambrano, en reemplazo de Erasmo Zuleta.