El gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Erasmo Zuleta Bechara, sostuvo que el departamento debe seguir adelante y no permitir que los efectos de la actual emergencia climática golpeen aún más la economía local.

Su pronunciamiento se produjo poco antes del mediodía de este jueves 19 de febrero en la instalación de la Cumbre de Gobernadores que tiene como sede a Montería que es uno de los 25 municipios afectados por las inundaciones.

Zuleta Bechara destacó que Córdoba es un territorio estratégico para el país por la riqueza y el potencial que tiene, por lo que este encuentro de mandatarios durante dos días representa un respaldo institucional también a la situación que enfrentan hoy más de 200 mil cordobeses afectados.

“El mensaje es claro: Colombia son sus regiones. Aquí hoy está el país representado en sus gobernadores, dando no solamente un respaldo al departamento en esta situación que vivimos, sino diciendo que lo que le pase a Córdoba, le pasa a Colombia”, expresó Zuleta Bechara.

Fue enfático en que, pese a la emergencia, el departamento debe seguir impulsando su agenda de desarrollo y progreso. En este sentido, confirmó que Córdoba estará presente en la Feria Nacional de Anato, la vitrina turística más importante del país, y también realizarán eventos tradicionales como la Feria de la Ganadería como parte de las acciones para mantener activa la economía del departamento.

“Entiendo que dirán: estamos en medio de una emergencia y por qué se hizo una Cumbre de gobernadores. Es que tenemos que poner el turismo a moverlo. No podemos dejar caer por ningún motivo la economía del departamento, ni mucho menos el turismo”, afirmó el gobernador, al explicar que se necesitan los eventos de alto impacto para mantener activa la cadena productiva y laboral que sostiene a las familias cordobesas.