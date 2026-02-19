En el marco de la Cumbre de Gobernadores que se realizó este jueves 19 de febrero en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara entregó la Presidencia de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Durante su intervención, hizo un llamado a no retroceder en el camino logrado en materia de autonomía fiscal y administrativa.

“Hoy más que nunca no podemos claudicar en la verdadera autonomía de las regiones de Colombia; que los impuestos no se queden en el nivel central en gastos inoficiosos, sino que lleguen a las regiones para dar solución a los problemas”, resaltó Zuleta.

A su vez recordó que desde la Federación Nacional de Departamentos han sido impulsadas reformas orientadas a fortalecer la capacidad de gestión de los territorios y a garantizar que los recursos lleguen efectivamente a regiones como las del Caribe y el Pacífico.

Soluciones estructurales

Planteó la necesidad de que el país avance hacia soluciones de fondo frente a fenómenos que se repiten cada año como son las inundaciones, la sequía y la erosión costera, todas registradas anualmente en Córdoba. “El Estado no puede seguir financiando emergencias; necesitamos soluciones estructurales”, sentenció.

Solicitudes

Frente a ello le solicitó al procurador y al contralor General, presentes en la Cumbre de Gobernadores, un acompañamiento especial y permanente durante la actual emergencia en Córdoba para garantizar transparencia en el proceso de atención y recuperación del departamento. “Que haya un control concomitante y permanente, porque no falta quien quiera hacer política con las familias afectadas”, dijo el saliente presidente de la FND.

También abrió un debate sobre el modelo energético del país y la necesidad de que los territorios productores reciban beneficios reales.

A su juicio, es momento de impulsar reformas de fondo que permitan que la riqueza energética se convierta en equidad y bienestar para la gente.

“Los territorios están hablando de transición energética, pero ¿de qué nos ha servido si en Córdoba tenemos a empresas como Urrá y Geselca, por qué los costeños seguimos pagando la tarifa más cara? Hay que dar una reforma de fondo, que los departamentos deben tener un beneficio directo en el costo de la energía”, puntualizó.

La nueva presidenta

Tras finalizar el período de Erasmo Zuleta Bechara en la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos (FND) fue electa la mandataria del Meta, Rafaela Cortés Zambrano y como vicepresidenta la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

Además fueron escogidos los representantes ante el Consejo Directivo de la FND por cada una de las subregiones. El de la amazonía es el gobernador del Amazonas, Óscar Sánchez; el de Caribe es la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán; el del Centro es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar; por el Eje Cafetero es el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y por el pacífico el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán. Cada uno de ellos tiene un suplente que para el caso de la región Caribe es el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa.