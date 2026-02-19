Las autoridades avanzan en la investigación por la muerte de un ciudadano alemán, identificado como Yann Victor Schule, de 36 años, quien fue hallado sin vida dentro de un hotel ubicado en el barrio Simón Bolívar, en el suroriente de Barranquilla, durante el pasado Sábado de Carnaval.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el cuerpo fue encontrado hacia las 11:16 de la mañana del sábado 14 de febrero al interior del hotel Casa Rueda, donde la víctima se hospedaba desde el 12 de febrero junto a otro ciudadano alemán, Dirk Schiemann, de 55 años.

Las primeras diligencias permitieron establecer que, en horas de la madrugada, los dos extranjeros ingresaron al hotel en compañía de dos mujeres, quienes se retiraron del lugar aproximadamente hora y media después.

El cuerpo de Schule no presentaba signos de violencia, por lo que la primera hipótesis de las autoridades apuntó a una posible intoxicación con una sustancia asociada a la escopolamina, sin que hasta el momento se haya confirmado oficialmente.

En la misma habitación fue hallado Schiemann en estado de somnolencia, por lo que fue trasladado al Hospital Universidad del Norte para valoración médica.

En el marco de la investigación, EL HERALDO tuvo acceso a un video de seguridad que registra el paso de un taxi que habría recogido a las dos mujeres después de ocurrido el presunto hecho.

El vehículo fue captado transitando por la carrera 1C con calle 19 y, según se observó en las imágenes, no contaba con placas laterales visibles, detalle que llamó la atención de las autoridades que investigan el caso.

El recorrido del taxi y sus características ya hacen parte del material probatorio que es analizado por las autoridades.

El caso se encuentra actualmente bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte, identificar a las mujeres que acompañaban a los extranjeros y establecer responsabilidades.