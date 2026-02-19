A eso de las 5:30 de la tarde de este miércoles 18 de febrero el sonido de las balas perturbó la tranquilidad de la comunidad en el sector Las Cruces, del municipio de Sabanagrande. Las autoridades reportaron el asesinato a bala de un hombre cuando laboraba como mototaxista.

De acuerdo con la Policía del Atlántico, la víctima se encontraba en la calle 13 con carrera 11, cuando fue abordado por un sujeto que le solicitó un servicio. Al llegar al lugar, el agresor – que se hacía las veces de pasajero – accionó un arma de fuego en su contra, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Según testigos, el criminal huyó como parrillero en una motocicleta color rojo con negro.

Las autoridades indicaron que la víctima presentaba anotaciones judiciales y, al parecer, había sido objeto de amenazas por parte de grupos delincuenciales.

Ante este caso, unidades de Policía Judicial adelantan labores investigativas y de recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso.