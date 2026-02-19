En la noche del miércoles 18 de febrero se registró un ataque armado en el barrio San Francisco, municipio de Ponedera que dejó como saldo la muerte de un menor de 2 años y de una mujer de 39, además de una mujer adulta gravemente herida.

Según información preliminar suministrada por el Departamento de Policía del Atlántico, alrededor de las 11:18 de la noche sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron a una vivienda y uno de ellos descendió para accionar un arma de fuego contra quienes se encontraban en el interior del inmueble. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Asimismo, las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se confirmó el fallecimiento Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, y del menor de 2 años. La mujer adulta herida continúa recibiendo atención médica especializada.

Por otro lado, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección técnica de los cadáveres, mientras que unidades de la Policía Judicial adelantan labores investigativas para esclarecer los móviles del hecho y capturar a los responsables.

Finalmente, las autoridades invitan a la ciudadanía a colaborar con información sobre el caso comunicándose a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.

