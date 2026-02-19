Un nuevo hecho de sangre sacudió al municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico. A eso de las 11: 46 de la noche del 18 de febrero se registró un ataque bala en el barrio La Esperanza que cobró la vida de una persona.

La víctima fue identificada por las autoridades como Devinson José Barrios Franco, quien se encontraba a pocos metros de un establecimiento comercial, ubicado en la carrera 18 con calle 11 del mencionado municipio.

Según testigos, Barrios Franco fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta, y el que hacía las veces de parrillero le disparó en diferentes oportunidades, causándole la muerte de manera inmediata.

Las autoridades indicaron que el hoy occiso presentaba anotaciones judiciales por diferentes delitos. Además, se conoció que ya no se encontraba residiendo en el municipio de Baranoa desde el mes de noviembre de 2025.

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección técnica al cadáver.

Por estos hechos, unidades de Policía Judicial adelantan labores investigativas y de recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.