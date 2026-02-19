En la tarde de este miércoles 18 de febrero fue asesinado a bala en el barrio Carrizal del sur de Barranquilla Hendry Dany Henriquez Niebles, de 27 años.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el hombre se encontraba en su residencia, en la carrera 3B con 51C - 66, cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. El parrillero sacó un arma de fuego y la accionó en contra de Henriquez Niebles en varias ocasiones.

La víctima fue trasladada a la Clínica San Ignacio, donde ingresó sin signos vitales por la gravedad de sus heridas.

La información recolectada por la Policía indica que la víctima sería parte de ‘los Costeños’ y estaba bajo el mando de alias Kevin El Gordo. El sector del hecho tiene injerencia criminal de ‘los Pepes’ bajo el mando de alias Russo.

Las autoridades empezaron las investigaciones, con revisión de videos de cámaras de seguridad y testimonios, para dar con el paradero de los responsables. Los actos urgentes fueron realizados por agentes del CTI.

Capturan a siete personas en operación contra el GDCO ‘Los Costeros’, que trabajan para el Clan del Golfo en el Atlántico

En el marco de la ofensiva frontal contra el homicidio y el narcotráfico, la Policía Nacional en el departamento del Atlántico, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una operación contra el Grupo de Delincuencia Común Organizado ‘Los Costeros’, estructura outsourcing del Clan del Golfo.

La operación se llevó a cabo mediante la ejecución de ocho diligencias de registro y allanamiento, con el apoyo de los comandos JUNGLA, en los municipios de Tubará, Sabanalarga, Juan de Acosta y Soledad, logrando la captura de cinco personas por orden judicial, una captura en flagrancia y una imputación en centro carcelario, por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento, se logra la incautación de dos armas de fuego tipo pistola, una marca Smith & Wesson y una Glock 17, ocho cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta y dos teléfonos celulares, elementos que presuntamente eran utilizados para la comisión de actividades delictivas.