Por medio de una carta, ex contralor y precandidato presidencial Carlos Felipe Córdoba confirmó que renunciará al aval que en su momento le dio un sector del Directorio Nacional del Partido Conservador a su candidatura y que generó enormes controversias al interior de la colectividad.

En la misiva asegura que continuará en la contienda electoral por medio de su grupo significativo de ciudadanos, “Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba”, con el que consiguió más de un millón de firmas. Sobre los motivos de la renuncia al apoyo que le dio un grupo de conservadores, Córdoba sostuvo que obedece a un cambio en las reglas de juego en cuanto a los mecanismos de selección, más no a razones personales.

“Mi decisión no obedece a diferencias personales, sino a una reflexión responsable sobre las condiciones políticas y las reglas de juego que han venido cambiando en el camino. Desde el inicio, entendí que el proceso debía garantizar transparencia, equidad y participación democrática en la definición del candidato presidencial. Sin embargo, las decisiones recientes en el partido, particularmente frente a los mecanismos de selección y a la no participación en escenarios de consulta, han modificado sustancialmente las condiciones iniciales bajo las cuales acepté esta invitación mostrando que hoy no existen garantías para seguir con el proceso”, se lee.

Señaló que en distintas ocasiones manifestó su inconformidad con dicho proceso de selección: “Expresé públicamente mi llamado respetuoso a reconsiderar esta posición, convencido de que Colombia necesita procesos abiertos, democráticos y conectados con el sentir ciudadano. Lamentablemente, ese llamado no tuvo respuesta, lo que me obliga, con coherencia y responsabilidad, a tomar esta decisión”, comentó.

En ese sentido concluyó que su decisión “no rompe puentes ni desconoce la importancia histórica del conservatismo en la construcción de la Nación. Por el contrario, reafirma mi convicción de que Colombia necesita hoy más que nunca grandeza, coherencia y valentía para tomar decisiones de cara al país”.

Cortesía

Cortesía

Vale mencionar que en su momento, el precandidato presidencial Efraín Cepeda envió una carta dirigida a la presidenta de la colectividad, Nadia Blel Scaff, y a los miembros del Directorio, en la que expresó inquietud por la “coyuntura preocupante” que atraviesa el partido, luego de que esta decidiera apoyar también al excontralor.

“El Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad”, expresó Cepeda en su momento en la misiva.