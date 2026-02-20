El registrador Hernán Penagos anunció este jueves que con miras a las elecciones legislativas y de consultas presidenciales del próximo 8 de marzo se trasladarán 22 puestos de votación en Montería, Cereté, Lorica y Tierralta, en Córdoba, en medio de la emergencia por las lluvias atípicas en el departamento.

Leer más: Presidente del Consejo de Estado dice que decisión sobre el salario mínimo no juzga el monto del incremento: “Es un cotejo preliminar entre el decreto y las exigencias legales”

“Debemos garantizar los derechos políticos de los ciudadanos afectados por la ola invernal en Córdoba”, dijo el funcionario.

Así las cosas, en Montería, se trasladarán 19 puestos de votación: 15 en el área urbana y 4 en el área rural. En los demás municipios se realizará el traslado de un puesto de votación.

“Se trasladarán 22 puestos de votación en Córdoba para que los ciudadanos cuenten con todas las condiciones y garantías para ejercer su derecho al voto”, sostuvo Penagos.

Ver también: Reportan la muerte de un hombre en conjunto residencial de San Isidro, Barranquilla