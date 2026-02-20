El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que estivo en la Cumbre de Gobernadores realizada en la ciudad de Montería ayer jueves, también sacó un espacio en su agenda para visitar a los miembros de la fuerza pública que resultaron damnificados por las inundaciones en Córdoba.

Además del mensaje de apoyo institucional el integrante del Gobierno Nacional también les entregó ayudas humanitarias. Lo mismo hizo en los albergues instalados en la zona urbana de la ciudad de Montería.

En estos recorridos estuvo acompañado de los comandantes de la Policía en Córdoba y de la Metropolitana de Montería, además del vicealmirante Carlos Hernando Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe Armada Nacional, y del jefe Nacional del Servicio de Policía, brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón.

Cortesía Policía de Córdoba

“En los momentos difíciles, la unión hace la fuerza. Agradecemos al señor Ministro de Defensa por su invaluable apoyo y por brindar una mano amiga a nuestros policías del Departamento de Córdoba, quienes han enfrentado con entereza los estragos de la ola invernal. Su presencia y ayuda nos reconfortan y nos impulsan a seguir adelante”, sostuvo el comandante de la Policía de Córdoba, coronel Fernando Guzmán Ramos.

Por su parte el ministro aseguró a través de su cuenta de X que acompañó a los policías y a sus familias afectadas por la emergencia y “más que ayudas, llevamos respaldo, solidaridad y esperanza para ayudarles a seguir adelante. Cada acción solidaria reafirma que la unión y la vocación de servicio nos mantienen firmes, recordándonos que proteger y apoyar a quienes más lo necesitan también es parte de nuestra misión. Reiteramos que nadie está solo: somos una familia que se levanta unida, transformando la adversidad en fuerza para continuar sirviendo de corazón”.