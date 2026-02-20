Debido a las inundaciones que se registran en el departamento de Córdoba por el paso de frente frío, un equipo del Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) estuvo esta semana en el territorio para realizar una transferencia a título gratuito de antivenenos para atender accidentes ofídicos.

Le puede interesar: Veeduría de Sucre alerta por casos de salud mental en el departamento

La directora del INS, Diana Pava, recorrió varias entidades territoriales y municipios de Córdoba, entre ellos, Montería, Tierralta, Valencia y Montelíbano.

“(Estamos aquí) Para atender mordeduras de serpientes Bothrops, especialmente talla x, mapana, patoco, patoquilla, que es la que más se ve en este tipo de escenarios”, aseguró la doctora Pava.

Aclararon que el departamento de Córdoba y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias contaba con antivenenos; sin embargo, la entrega se hace en prevención a un eventual incremento de accidentes ofídicos.

De esta forma, los antivenenos fueron entregados al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias los cuales serán remitidos a los municipios de Los Córdoba, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Cotorra, Tuchín, Puerto Escondido, Canaletes, San José de Ure, La Apartada, San Bernardo del Viento, Moñito y Carmen de Lorica.

Vale la pena destacar que la responsabilidad de los antivenenos recae en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), a través del decreto 386 y la circular 048.

Por otra parte, notificaron que durante este 2026 se han reportado 637 accidentes ofídicos. Las cinco entidades territoriales que más han registrado casos son: Antioquia, 85, Norte de Santander, 54; Córdoba, 42; Bolívar, 33 y Santander, 31.

Recomendaciones a la comunidad

Como medidas de prevención, el instituto sugirió a la comunidad evitar caminar o permanecer en aguas estancadas o zonas inundadas, especialmente descalzo o con calzado abierto.

Asimismo, recomendó usar botas de caucho, pantalón largo y guantes al transitar o realizar labores de limpieza en áreas inundadas. Igualmente, invitaron a no introducir manos ni pies en huecos, debajo de escombros, muebles o acumulaciones de residuos sin revisar previamente.

Y, finalmente, revisar y sacudir ropa, calzado, cobijas y colchones antes de utilizarlos, especialmente si estuvieron en contacto con el agua.